ŠOK TVRDNJE ZVEZDE GRANDA: Sloba mi je slao poruke još dok je bio sa Kijom Kockar! Oženio se Jelenom koja LIČI NA MENE

Učesnica "Zvezda Granda", Lejla Zahirović otkrila je da joj je pevač Sloba Radanović, koji se nedavno oženio Jelenom Đuričanin, slao poruke i još dok je bio u braku sa Kijom Kockar.

Ona kaže da se sa Slobom dopisivala, ali da joj nije bilo to to, piše Blic.

foto: Printscreen, Nemanja Nikolić

- Sloba i ja smo se dopisivali u onim momentima dok je on bio u vezi sa Kijom Kockar. Dopisivali, prijalo, sve je to bilo super, ali iskreno nije mi to bilo to. Ništa se nije dogodilo osim tog dopisivanja. Vidim da se ovih dana oženio, propratila sam to. Želim mu svu sreću i kažem možda njegova supruga liči na mene, malo me podsetila, ali šta više da pričam rekla je ona.

Inače, prošle nedelje oženio se Sloba oženio izabranicom Jelenom Đuričanin. Podsetimo, i Slobi je, kao i Jeleni, ovo drugi brak. On je bio oženjen Kijom Kockar, od koje se razveo 2018. godine.

Sloba Radanović 2018. godine javno je prevario svoju tadašnju suprugu Kristinu Kiju Kockar sa Lunom Đogani.

foto: Shutterstock, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:40 Evo kako su Sloba i Jelena krenuli na venčanje