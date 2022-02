SLOBA ISKRENO O BRAKU SA KIJOM I JELENOM: Nije isto, sada sam zreliji i stariji! A evo kako mu je sa novom ŽENOM

Popularni pevač Sloba Radanović nedavno je stao na ludi kamen sa svojom dugogodišnjom devojkom Jelenom i tako su krunisali njihovu ljubav nakon njegovog burnog ljubavnog iskustva koje su svi mogli da prate za vreme i nakon rijalitija "Zadruga".

Kako je pevač već bio oženjen i to pevačicom i rijaliti pobednicom Kristinom Kijom Kockar, pitali su ga kako se oseća sada i da li je osećaj isti ili drugačiji, budući da je ovo drugi put da staje na ludi kamen i ponovo, posle dužeg vremena nosi burmu na ruci.

"Ne bih ja to upoređivao, sada sam zreliji, izgrađeniji na svakom polju, stariji, nije isto i ne bih upoređivao", rekao je Sloba koji uživa sa Jelenom.

"Nikad se nisam obazirao na komentare, bili smo u vezi zbog nas, a ne drugih ljudi, bilo nam je lepo i sad nam je lepo. Sada je to dobilo svoju krunu i ozbiljnost, vreme je za to. Hteo sam da to bude u mirnoj atmosferi, za neke drage ljude, iako je mnogo ljudi to saznalo" rekao je i dodao:

"Moji najbliži nisu znali dva dana pred venčanje, ali bilo je savršeno. Taj manastir ima veliku duhovnu vrednost. Imao sam pozitivnu tremu".

Njih dvoje kako kaže Sloba stalno negde idu zajedno.

"Mi stalno idemo negde, gde nas srce zove, ne gledamo da li je lepo vreme ili nije", istakao je pevač.

