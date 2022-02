EGIPĆANIN DOŽIVEO MOŽDANI UDAR: ZET JASNE ŠEKARIĆ UMIRE?! Nakon skandala sa Leom završio u bolnici, oglasila se njegova PORODICA

Nakon drame u porodici Lee i Jasne Šekarić zbog Egipaćnina, koji tvrdi da mu je oduzela ćerku, navodno je imao možda udar, tvrdi njegova porodica. Naime, za medije se oglasio brat Sajeda Abubakra, koji tvrdi da je on imao moždani udar i da se nalazi u bolnici.

foto: Printscreen/Instagram

- Moj brat mi je rekao da ispričam vama šta, ako mu se nešto desi. Moj brat je završio juče na intezivnoj nezi, zbog moždanog udara. Rekao mi je da ima poslednju želju da prenesem za njegovu suprugu Leu, da njen muž i otac njenog deteta želi da je vidi pre smrti poslednji put u njegovom životu. Vi znate da je Lea mog brata blokirala i vi ste mu jedina nada da ova poruka bude dostavljena do Lee - izjavio je Sajedov brat za portal Republika.rs.

Kako bi potkpreio celu priču, Sajedov brat je poslao i njegovu fotografiju medijima, koja je navodno nastala u bolnici, kao i navodne lekarske izveštaje kao dokaz da sve što priča je istina.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, zet Jasne Šekarić, Egipćanin Sajed Abubakr iliti Mado King, koji je optužio ženu Leu Šekarić da je protivzakonito ostala u Srbiji s njihovom ćerkom i da joj je u tome pomogla majka, oglasio se povodom tvrdnji supruge da ga je njena porodica finansirala i da je od njih tražio 75.000 evra kako bi se odrekao njihovog deteta.

- Poslali su mi pre neki dan vesti iz srpskih medija da je Lea izjavila da sam tražio 75.000 evra da se odreknem svih zakonom zagarantovanih prava kada je dete u pitanju. To što ona radi je strašno, to je sve velika laž. Ja tako nešto nikad nisam rekao. Rekao sam joj da mi pošalje tih 75.000 evra jer sam za godinu i po dana potrošio taj novac na nju. Zbog nje sam izgubio svoju kompaniju za animaciju i zabavu i sav moj novac. Sve sam uradio zbog nje, potrošio sam sav novac iz banke na nju i ostao u minusu. Tražio sam joj da mi vrati novac, a ako neće da mi vrati te pare, ja ću doći u Srbiju da vidim moju ćerku. To je sve. Neka me blokira, nek radi šta hoće, ali ja želim svoj novac nazad. Nek ostanu gde hoće, ali neka mi vrate moj novac kako bih mogao da dolazim da viđam moju ćerku. Imam dokaze za sve što pričam - rekao je za Kurir nedavno Mado King.

foto: Printscreen/Instagram

