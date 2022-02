MOLIM TE DA ABORTIRAŠ, RECI DA SI IMALA SPONTANI! Egipćanin pokazao sve Jasnine poruke sa ćerkom Leom: Videćeš da je majka u pravu

Sportistkinja Jasna Šekarić molila je ćerku Leu da se vrati u Srbiju prema porukama koje je poslao Lein muž Sajed Abubakr, jer je u Egiptu živela u teškoj nemaštini.

U prilog ovoj informaciji, svedoče i poruke u čiji posed je došla redakcija Kurira, a u kojima olimpijska šampionka u streljaštvu komunicira sa jedinicom Leom.

Ovu prepisku dostavio nam je njen suprug, Egipćanin Sajed Abubakr, i dalje stojeći iza svoje tvrdnje da je da njegova tašta od prvog dana bila protiv njihove veze. Prema porukama možemo videti da Jasna smatra da Lei dete nije potrebno jer u Egiptu nemaju uslova za život.

- Jasna me je oduvek mrzela zbog moje nacionalnosti. Bila je s Leom i sa mnom ovde tri meseca u Egiptu. Ja sam nju poštovao kao svoju taštu. Ona se igra sa Leinim umom i vrši nad njom uticaj, samo zato što me mrzi. Ja samo želim da dođem do ambasade ili nekog vašeg ministra, kako bih rešio svoj problem. Čuo sam priče da ona nije bila zadovoljna sa mnom i da je živela teško. Pitam sada javno Jasnu: Ako joj je bilo loše sa mnom, zašto je Lea bila sa mnom više od godinu i po dana i zašto imamo zajedničko dete? - rekao nam je Sajed.

U porukama koje ekskluzivno objavljujemo, a koje su nastale, kako Egipćanin tvrdi, u prvom mesecu Leine trudnoće, Šekarićka moli svoju ćerku da dobro razmisli o svojoj budućnosti sa Sajedom i govori joj da bi za nju bilo najbolje da se vrati u Srbiju.

- A sada da te majka nešto zamoli... razmisli da dođeš ovde što pre. Da abortiraš, njemu možeš da kažeš da si imala spontani pobačaj. Da se tamo lepo vratiš po njega i da ovde dođete, kako si i planirala. Nije sada uopšte vreme za dete, ljubavi. Vi ste tek krenuli u zajednički život i tek treba nešto zajednički da stvorite. Ovako zatvaraš sebi put za neku normalnu budućnost. Nisi zaslužila da se tako mučiš, a ni da tom detetu praviš neizvesnu budućnost. Moli te majka da razmisliš o toj mogućnosti. Ja ti odmah kupujem kartu da dođeš. Ako realno budeš razmišljala, videćeš da je majka u pravu. Budi mudra i pametna, moli te majka. Nismo zaslužili da se ovako razdvojimo - napisala je Jasna svojoj ćerki.

U nastavku, ona ističe da Sajed nije sposoban da joj pruži osnovne potrepštine za život.

- Vidiš da Mado nije zreo i da nije prihvatio odgovornost. Treba da krade ako treba da bi ti pružio šta je potrebno. Neka skupi svu rodbinu i neka skupi pare. Ako sada u startu ne može to osnovno da ti pruži, pa šta će biti kasnije. Razmisli Lea. Nije život igra. Nije dovoljno reći nekome: volim te. Moraš i da pokažeš to. Pa kako će sutra porodicu da izdržava? Lea, uvaži moj predlog, molim te i dođi. Ako ništa drugo, onda barem dođi ovde da se pregledaš, pa se vrati. Moli te majka - završila je olimpijka.

Ipak, mnogi smatraju da je Jasna ispravno postupila, ali Lea u tom trenutku j eipak mislila drugačije.

- Nisam sama u ovome, pa ću pričati u množini. Nije nam lako, ni malo nam nije lako. Ne znam kako ćemo sve ovo izgurati, ali znam da moramo, nemamo izbora. Ti si mi majka. Opet, o ljubavi ne želim ni da pričam, znaš i sama da tebe najviše od svih volim. Zato, sada, u ovom trenutku mi je najpotrebnije da budeš uz mene, uz nas. Neću komentarisati ništa od ovoga danas, sve je užasno. Samo sada, nakon svega ružnog što smo prošli, mislim da je vreme da okrenemo novi list i da svi budemo tu - zaključila je Lea.

Pokušali smo da kontaktiramo sa Jasnom i njenom ćerkom Leom, ali su one odbijale naše pozive, dok su dan ranije za medije istakle da ne žele da komentarišu novonastalu situaciju i da su angažovale advokate jer je u pitanju ozbiljna stvar.

