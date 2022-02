NOVI DETALJI DRAME ĆERKA JASNE ŠEKARIĆ Lea i beba nisu imale šta da jedu u EGIPTU, zbog BEDE otišla od muža i vratila se u Srbiju?

Porodična drama u kojoj se našla Lea Šekarić, ćerka olimpijske šampionke Jasne Šekarić, ima i drugu stranu medalje o kojoj Egipćanin Sajed Abubakar, sa kojim ima ćerku Sofi, medijima nije rekao ni reč.

Dok Sajed u svojim obraćanjima i porukama koje šalje srpskim redakcijama tvrdi da je Lea kidnapovala njihovu ćerku te da na prevaru od njega traži potpuno starateljstvo, izvor blizak porodici Šekarić otkriva detalje ove ljubavi, odnosa i razloge zbog kojih je Šekarićeva odlučila da se sa naslednicom vrati u Srbiju.

foto: Kurir, Instagram

- Lea i Sajed su se upoznali u avgustu 2020. godine, na letovanju u Hurgadi. Lea je tamo otišla sa drugaricama, a Sajed je radio kao animator u hotelu u kojem je odsela, a u kojem je držao treninge popularne zumbe - počinje izvor.

- Bila je to strasna i letnja ljubav koju ni Leina majka Jasna nije uspela da raskine. Njena mezimica je verovala da joj se desila ljubav za ceo život, vodila se time, a i on joj je u tom trenutku obećavao kule i gradove - ispričao je izvor za Alo.

foto: Printscreen/Instagram

Uprkos konstantno lepom i sunčanom vremenu, život u ovoj afričkoj zemlji nimalo nije lak. Nizak životni standard, nedostatak socijalne i zdravstvene zaštite, posla kao i položaj žene u egipatskom društvu vrlo brzo su počeli da uzimaju svoj danak.

- Lea je ostala u Hurgadi, inače turističkom mestu, nekoliko meseci kasnije saznali su da je u drugom stanju i to je bio dovoljan razlog da se ne vrati u rodnu Srbiju. Iako se nadala da će se nešto promeniti, ona tamo nije imala posao. Dane je provodila u trošnom stanu bez osnovnih higijenskih uslova za pristojnu egzistenciju. Zarada od Sajedovog posla postala je džeparac od kog nisu mogli ni da prežive nekoliko dana a kamoli da kvalitetno žive, posebno kada je na putu bilo dete - priča izvor.

U takvim životnim okolnostima jedino što preostaje su pozajmice i finansije koje su u ovom slučaju stizale iz Srbije.

- Lea je, videvši u kakvoj je situaciji, period trudnoće održavala tako što je pozajmljivala novac. Živela je s instruktorom zumbe i bukvalno nije imala šta da jede. Jasna joj je slala svakog meseca pare koje je on trošio, a pošto to majci nije smela da kaže, pozivala je i svoje drugarice da joj krišom uplate crkavicu za analize, preglede kod doktora… - priča izvor.

- Ona se porodila u novembru prošle godine, a pre nešto više od mesec dana se vratila u Srbiju da bi sebi i svojoj ćerki obezbedila bolje sutra. Sajedovo ponašanje je neprimereno i slobodno mogu da kažem da njemu nije ni do Lee ni do njihove ćerke, već do života kakav mu je supruga sa svojim donacijama iz Srbije obezbeđivala - zaključuje izvor.

Do zaključenja ovog broja Lea Šekarić se nije odazivala pozivima, a izvor je rekao da ona još nije spremna da govori o paklu kroz koji je prošla živeći s Egipćaninom.

foto: Printscreen/Instagram

Lea Šekarić je široj javnosti postala poznata kada je postala takmičarka rijalitiju Zadruga 3. Ušla je na velika vrata i u prvi mah je pobrala sve simpatije kako gledalaca tako i zadrugara, a već trećeg dana pred milionima gledalaca prevarila je svog dečka s Radetom Lazićem i šokirala naciju. Iako je u studiju pre ulaska priznala da ima dečka u kog je zaljubljena, brzo ga je zaboravila i upustila se u romansu s bivšim manekenom.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/alo