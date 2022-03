VODITELJKA PRVI PUT POSLE POROĐAJA: Svetlana Grubor iznela privatne detalje, a evo od čega je oslobodila MUŽA!

Voditeljka Svetlana Grubor se porodila 23. januara i na svet je donela drugo dete, sina Alekseja.

Svetlana je bila u u šopingu pa su je tako usnimile kamere "Premijere", a onda je rešila da ispriča kako joj teku dani od porođaja.

- Prošlo je sve dobro. Pre četiri nedelje sam se porodila, stigao je Aleksej. Stvarno sam prošla na porođaju prošla odlično. Ali evo posle četiri nedelje već sam aktivna. Osećam se dobro, srećna sam, beba je super - priča Svetlana i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

- Toliko sam jedva čekala da se Aleksej rodi, pa mi ništa nije teško. Stvarno mamama najteže pada to noćno buđenje na dva sata. Ali meni to ne pada teško. Srećna sam što se on rodio i uživam. U našoj priči je to malo drugačije. Pošto suprug radi i ujutru ustaje za posao, on nema obavezu da se budi noću, ja sam mu dozvolila i omogućila da se ne budi noću. Sve je normalno, nisam nervozna, stvarno uživam.

Svetlana je ispričala da iako uživa sa novim članom porodice, da joj ipak mnogo nedostaje posao.

- Posao mi nedostaje, kad toliko voliš to što radiš, to više i nije posao. Uživam da gledam kolege i često im i pišem pošto ih sad baš redovno gledam, jer sam budna u to vreme - ispričala je Svetlana u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:07 Pevačica raskrinkala sve: Ovako izgleda bez filtera!