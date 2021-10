VAKCINA ME JE SPASLA, SVE SAM ZARAZILA U KUĆI: Voditeljka dobila KORONU u 6. mesecu trudnoće, evo kako se oseća

Voditeljka Svetlana Grubor zarazila se korona virusom u šestom mesecu trudnoće, a kako kaže, prošla je sa lakšim simptomima zahvaljujući vakcini koju je primila mesec dana pre nego što je zatrudnela.

- Nisam ni mogla da pretpostavim da imam koronu, jer sam vakcinisana. Simptome nisam imala specijalne, malo mi je bio zapušen nos... Posle nekoliko dana, miris je počeo da mi se gubi i to mi je bio signal. Testirala sam se, stigli rezultati da sam pozitivna. Moj ginekolog mi je odmah rekao da se ne brinem, da će sve biti ok jer sam vakcinisana, da su male šanse da se bilo šta iskomplikuje - rekla je za Svetlana, kojoj je danas 11. dan u samoizolaciji.

Voditeljka je dodala i da je zarazila članove svoje porodice, ali da su, srećom, i oni vakcinisani.

foto: Printscreen/Instagram

- Samo zato što sam vakcinisana prošla sam bez ikakvih tegoba, lekova... Temperaturu nisam imala, sve je bilo normalno. Najsrećnija sam na svetu što sam se vakcinisala, iskreno da vam kažem. Vakcinisala sam se mesec dana pre nego što sam zatrudnela, ispostavilo se da je to najbolja odluka koju sam mogla da donesem. Pre mesec dana sam dobila obaveštenje za treću dozu... Vakcinina me je spasila, ali bukvalno. I takođe, bitna stvar, sve moje kod kuće, koje sam zarazila - svi su prošli isto kao i ja, jer su takođe bili vakcinisani - navela je Svetlana.

Svetlana se sada odlično oseća - u međuvremenu joj se vratilo čulo mirisa, kijavicu više nema, a ostalo je još svega nekoliko dana do kontrolnog testa.

Ipak, priznaje da joj uopšte nije bilo svejedno kada je na pragu sedmog meseca trudnoće saznala da je pozitivna na koronu.

- To je toliko teško, jer ti kao trudnica ne možeš da piješ mnoge lekove kojima se leče svi ostali - sama ta činjenica i neizvesnost je užasna. Svaka žena koja planira trudnoću bi trebalo da se vakciniše. Meni je to u glavi bio jedini mir u tim trenucima, to što sam se vakcinisala, pa sam očekivala da se ništa neće iskomplikovati i da će sve proći odlično, kako i jeste. Teško mi je palo, u tom momentu ti ne znaš, ali mi je doktor ulivao veliki mir da će biti sve u redu, i samo sam ga slušala - završila je Svetlana.

kurir.rs/pink.rs