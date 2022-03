JELENA GOLUBOVIĆ NA TEŠKIM MUKAMA: Muvaju je grčki brodovlasnik i ruski tajkun?! Evo šta rijaliti zvezda kaže o svemu

Jelena Golubović je na teškim mukama jer se već nekoliko nedelja nalazi na meti dva udvarača. Kako Kurir saznaje, u pitanju su ruski tajkun i grčki brodovlasnik. Oni su potpuno odlepili za rijaliti zvezdom, a koliko su uporni u želji da je osvoje, svedoči i činjenica da obojica žele da dođu na Avalu kako bi se upoznali s njom.

- Tajkun iz Moske već nekoliko godina zna za Jelenu. Oduševio se njom još od kada je bila učesnica rijalitija, ali nije imao hrabrosti da joj se javi, pa je slao poruke preko zajedničkih prijatelja. Hteo je u aprilu da dođe da je poseti, ali se zbog ove situacije sa Ukrajinom sad sve dovodi u pitanje. U pitanju je stariji visokoobrazovani gospodin, koji je jako cenjen u ruskom društvu i koga svi znaju u tim industrijskim krugovima. Jelena zna o kome se radi, ali bi volela da ga upozna i da o svemu porazgovaraju. Ipak, njoj je sada karijera na prvom mestu, tako da ne znam da li će se to Rusu dopasti - naveo je izvor, a zatim objasnio i da se Golubovićeva našla na meti i brodovlasnika iz Atine.

- On je tek odlepio za njom. Oni se neko vreme dopisuju i rekao joj da će prvom prilikom doći kod nje u hacijendu na Avali. On je mlađi od Rusa. Prebogat je, ima nekoliko brodova u Pireju, cela Grčka ga zna. Bio je u vezi s mnogim grčkim lepoticama, ali ga je Jelena osvojila. Pozvao ju je više puta da dođe u Grčku i da zajedno odu na neko krstarenje njegovom jahtom od nekoliko miliona evra, ali ona nije mogla da prihvati poziv zbog obaveza oko izgradnje kuće na Avali, ali i mnogobrojnih sastanaka koje ima kao medijatorka. Ostao je dogovor da on dođe na Avalu i bude njen gost, pa ćemo videti šta će se tu još desiti. Ne bi me iznenadilo da Jelena postane član visokog društva u Grčkoj - završava izbor.

Mi smo pozvali Jelenu, koja je bila iznenađena našim pozivom i saznanjima, ali nam je potvrdila priču.

- Istina je. Ne znam kako ste to saznali. Baš sam na teškim mukama. I jedan i drugi se jako trude, pa ćemo videti. Pozvala sam ih na Avalu da dođu u moju vikendicu. Obojica su simpatični, ali meni je karijera sada prioritet - poručila nam je Jelena.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

