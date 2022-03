DEJANU JE RAĐENA VUDU MAGIJA, DALILA NIJE MOGLA DA GA UBIJE Šok analize: BELI MAG o crnoj magiji, otkrio da li ESTRADA traži POMOĆ

Nakon razvoda Dalile i Dejana Dragojevića povela se priča o crnoj magiji, koju je navodno Mujićeva bacila na bivšeg supruga.

Naime, ona ga je pred kamerama prevarila sa Filipom Carem, ali i posle javne preljube, Dejan nije odustajao od nje. Tokom tog perioda, doživljavao je nervene slomove, emotivna rastrojstva, samopovređivao se, te je jednom prilikom i sam sebi rasekao glavu.

Dejanova porodica tvrdila je da je zadrugar pod uticajem nečiste sile, a ostali učesnici takođe su povezivali Dalilu sa vradžbinama. Ona je čak zapalila njegove igračke, a njegovoj sadašnjoj devojci Aleksandri Nikolić isekla je pidžamu.

Lav Geršman, poznat kao beli mag, za Kurir je komentarisao čitavu situaciju u "Zadruzi" i dao svoje mišljenje da li su rađeni obredi i da li je učesnik rijalitija zaista bio pod uticajem crne magije.

- Moguće je da je ovde bila reč o vudu magiji. U tom slučaju nije bitno da li je taj neko prisutan ili ne, ako je magija urađena. To je princip: "Ako ja bez tebe ne mogu, a ti sa mnom nećeš, svet je nemilosrdan". Ime Dalila ne postoji u mom spisku profesionalica, ako je nešto i radila, samo je po savetu nekog učitelja ili prijatelja koji je u tom poslu stručnjak. Za vudu magiju postoji nešto obavezno što nosi energiju protiv onog na koga je bačena magija. Ona je kao i svaka druga. Njom se može izlečiti ili ubiti. Postoji vrlo bitna caka u magiji, da li je reč u crnoj ili beloj, ne sme da radi u svoju korist. A da li je kod njega zaista nešto postojalo ne znam, jer bi trebalo da vidim njegovu auru. Da li je nešto urađeno, vidi se po biopolju. Ona njega ne može naterati da se ubije, ali se muči, dolazi mu negaitvna energija - priča beli mag.

Kako se Dejan naglo promenio nakon jednog izlaska iz Bele kuće, i stavio tačku na odnos sa Dalilom, pitali smo Lava da li je možda tom prilikom njemu skinuta magija.

- Moguće da je izašao da se obrati kod nekog za pomoć. Takođe, možda je i ta devojka otišča kod vračara ili je dala znake i rekla da je on više ne zanima, i tako je sve prestalo - dodaje on i objašnjava:

- Crna magija nije teško da se skine, teško je da se napravi. Dug je proces napraviti, i veoma je skupo. Ispod 10.000 evra niko neće da priča na temu crne magije. Skidanje je lako i jeftino. Na primer vudu magija košta u zavisnosti od toga koliko debeli novčanik neko ima. Onaj ko radi sa vudu lutkom, baca iglicu, da li u glavu, seksualnu čakru ili srce. Rituali su uvek isti, a u vudu lutki stoji nešto od ličnih stvari. Ako se lutka spali, magija automatski nestaje. Ova magija ne traje dugo.

Poznati traže pomoć protiv crne magije

Geršman je otkrio i da mnoge poznate ličnosti često zakucaju na njegova vrata kako bi saznali da li im "vračare" rade o glavi.

- Non-stop traže pomoć. Medijske ličnosti, nezavisno da li su iz sveta politike, umetnosti ili šou biznisa. Uglavnom pitaju šta će biti sa njima u budućnosti. Oni mlađi pitaju čime treba da se bave, da li su na dobrom putu. Za ljubav takođe su veoma zainteresovani. Usedelice dolaze, pitaju se zašto je to tako, ali i oni koji znaju da ne izgledaju baš kao zvezde. Dosta mi se obraćaju i oni koji su izgubili porodicu ili im je porodica pred raspadanjem. Plaše se da im nešto bačeno, nema pravila. Niko ne misli da je on kriv, svi traže krivce u drugima. Postoje stvari koje Bog ne prašta, to su sedam grehova. Ipak, najčešće traže tarot i interesuju se za budućnost na svim poljima. Ljudi koji su ovde poznati, malo ko je od njih poznat u pozitivnom smislu. Poznati su po skandalima, po frkama, po protivljenju protiv zemlje, Boga ili čisto ovako. Kad se njima to vrati, onda je nešto urađeno protiv njih, ali zlo se vraća, bez obzira da li je rađena magija ili ne.

Predvideo smrt mnogih poznatih

- Svoje prognoze za 2020. godinu zasnovaću delom na onome što je rečeno i odlučeno na Svetskom kongresu magova prošle jeseni, a koji je trajao desetak dana i bio održan u Minhenu - rekao je magistar bele magije u jednom obraćaju pre dve godine.

On je sada prokomentarisao ovo predviđanje, koje se, nažalost, pokazalo kao tačno.

- Nakon što sam to rekao, počeli su da umiru od korone. Još pre bombardovanja rekao sam da će se tražiti više muške dece, što znači rat dolazi. Petnaest odsto onih koji su preminuli, preminuli su od korone, drugi deo izgubio je život zbog nepravilnog lečenja ili pogrešne dijagnoze, ali i drugih bolesti. Ove godine će na estradi biti isto razvoda koliko i venčanja - zaključio je Lav.

