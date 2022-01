VRADŽBINE U ŠEPKU: Huso doveo hodžu da očisti Dalilinu rodnu kuću od CRNE MAGIJE! Tamo je puno SIHIRA, OD TOGA NEMA NIŠTA GORE!

Huso Mujić konačno je uspeo da stupi u kontakt s Dejanom Dragojevićem posle nekoliko meseci bezuspešnih molbi produkciji! Ovo za Kurir tvrdi Mujićev komšija Damir S. iz Gornjeg Šepka, koji nam je svojevremeno i otkrio da je Dejan prešao u islam i da je sa Husom stalno išao u džamiju i klanjao.

foto: Printscreen/Pink, Damir Dervišagić, Nikola Anđić

- Huso i Dejan su prethodnog vikenda imali vrlo emotivan razgovor, popričali su o svemu. Sam Huso nam je to ispričao, malo mu je lakše. Dalilin otac ga je zamolio da se više ne nervira i da se ne samopovređuje, jer time samo ugrožava svoje zdravlje. Dejan mu je rekao da prosto ne može da se kontroliše, da voli Dalilu više od života i da je za sve kriv Filip Car, koga ne može očima da vidi. Ispričao mu je i da ne zna zbog čega je onako povredio glavu, da se tih trenutaka i ne seća. Huso mu je na to rekao da tu sigurno nisu čista posla, jer ga ni on nije prepoznao u trenucima kad se sve to dešavalo. Dejan je imao i jednu molbu za Husa, a to je da detaljno pregleda kuću jer ima ključ, da dođe ako treba i hodža i da vide da li je neko nešto ostavio i sakrio u kući - ispričao nam je Damir na početku.

foto: Printscreen, Zorana Jevtić

Husu nije dugo trebalo da ispuni obećanje dato Dragojeviću, te je u ponedeljak, posle molitve u dženazi, otišao u kuću u kojoj su doskoro živeli bračni partneri, i to ne sam, već u društvu hodže, koji je vrlo poznat u tom delu Bosne.

foto: Zorana Jevtić

- Došli su ovde zajedno njih dvojica, on mu je otključao i u kući su se zadržali oko pola sata. Hodža je u kući skidao sihir, od toga nema ništa gore. To je najgori oblik crne magije koji postoji. Kuća im je bila puna, hodža je rekao da to nikada nije video u svom životu. Ta osoba koja im je ušla u kuću i postavila sihir glavni je krivac za haos u njihovom braku, za sve ovo što Dejan radi sebi, ali i za Dalilin pobačaj, loše porodične odnose između Mujića i Dragojevića - završava priču Damir.

Ilustracija foto: Profimedia

Kako bismo proverili ovu priču, pozvali smo Husa, koji nije želeo da govori o našim saznanjima da je kuću Dragojevića posetio hodža.

- Priču o hodži neću komentarisati, samo ću reći da sam spreman na sve kako bi se moja deca pomirila i vratila ovde u kuću - poručio je Huso.

foto: Shutterstock, Nikola Anđić, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

06:11 DALILIN OTAC HUSO MUJIĆ OGORČEN: Ako se razvede zbog ljubavnika mrtva je za mene! ZAVILA ME U CRNO