POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA MUŽ SOFIJE RAJOVIĆ! PRAVI JE DASA: Isplivala fotka na mrežama, glumica ipak nije uspela da ga SAKRIJE!

Glumica Sofija Rajović udala se u strogoj tajnosti, a u prvoj izjavi za medije nakon svadbene ceremonije otkrila zbog čega krije svog muža, a sada je isplivala i njihova fotografija.

- Moj suprug nije javna ličnost, ne želi da se eksponira i ja to poštujem. Svoju privatnost ćemo da sačuvamo za sebe jer se on ne bavi javnim poslom - rekla je glumica nedavno za Kurir.

Prva fotografija zgodnog dase sa venčanja pojavila se nedavno na društvenoj mreži Instagram, a mnogi su prokomentarisali da je reč o vrlo šarmantnom muškarcu.

- Moj suprug i ja želimo da on ne bude izložen javnosti jer se ne bavi javnim poslom. Najbitnije je da sam napravila pravi izbor i da sam presrećna. On je čovek koji me vrlo dobro poznaje, a ono što je takođe važno jeste da smo jedno drugo prihvatili sa svim našim vrlinama i manama i da se jako dobro razumemo- rekla je ona za medije.

