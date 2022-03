CECA I MILI SE ŽESTOKO SUKOBILI, A ONDA ŠOK PRIZNANJE! Kompozitor posle 3 decenije otkrio koja osećanja gaji prema pevačici!

U emisiji Zvezde Granda koplja su večeras na sceni ukrstile i Slavica Trubarac iz tima Ane Bekute i Nikolina Đekanović iz Milijevog tima.

foto: Printskrin/Prva

Prva kandidatkinja otpevala je numere ''Skitnica'' i ''Poludim li u 25'', dok je Nikolina odabrala ''Loše vino'' i ''Ti muškarac''.

Još za vreme prve pesme prve kandidatkinje žiri je uživao, a Mili je koleginicu Anu Bekutu privkao sebi te su zaplesali uz ritam ove prelepe pesme. Nešto kasnije kandidatkinja broj dva zasenila je studio koreografijom uz pesmu Viki Miljković.

foto: Printskrin/Prva

Međutim to nije bilo dovoljno da žiri bude lake ruke i nagradi ih šesticama kao što su neki očekivali te je konačan rezultat bio 5:4 u korist Nikoline.

- Ja sam Slavici dala glas zbog prve pesme, divna je bila a druga ti ne leži. Što se tiče Nikoline, iako moja kuma peva drugu pesmu, nije mi se dopala- poručila je Ceca.

- Jaoo kumo, a meni je ovo bilo najbolje izvođenje pesme ''Ti muškarac'' a sedm ovde 6 godina- dodala je Viki.

- Dobro, ja ne saplićem decu, ali ima pravo da mi se nešto ne dopada- dobacila je Ražnatovićka, u čemu se Mili kao mentor Nikolinin osetio prozvanim te je pitao ko sapliće kandidate.

foto: Printskrin/Prva

- Pa ti!- kratko je odgovorila pevačica a zatim je usledila svađa u kojoj je Mili pokušavao da objasnii koleginici da on sve kandidate gleda kao svoje ne samo tokom takmičenja već i nakon njega i da svima želi uspešne karijere.

Gledajući sa strane kao neko ko je studirao glumu i psihologiju, Đorđe David imao je potrebu da da svoje viđenje stvari i objasni razlog učestalih svađa Cece i Milija.

- Čekao sam četvrti krug da bih ovo izgovorio. Notorna činjenica je izašla na videlo a to je da je Aleksandar Milić Mili neverovatno i vrlo ozbiljno zajljubljen u Cecu, kao konj zaljubljen. On uspeva da izignoriše sve, a ona podigne obrvu i on odmah skače- rekao je roker čemu su se svi smejali ali je Mili junački podneo ove tvrdnje.

- Jesam, to je tačno- odgovorio je, pa pitao da li je i ona zaljubljena u njega.

- Nije, to je neuzvraćena ljubav- složio se žiri.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:12 Ceca otišla na podmlađivanje