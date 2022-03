PEVAČICA UHVATILA DEČKA U PREVARI I OPROSTILA NEVERSTVO! Zvezda Granda priznanjem ŠOKIRALA sve, mislila da je problem u njoj

Nekadašnja učesnica "Zvezda Granda" Lejla Zahirović otkrila je da ju je prevario emotivni partner, ali da je odlučila da mu pređe preko svega.

Lejla je partnera "uhvatila" u prevari kada je u njegovom telefonu našla poruke, ali je sve prećutala i oprostila, međutim, zbog toga se pokajala.

- Dešavalo se da sam partnera uhvatila u prevari i prelazila sam preko toga. U pitanju su prepiske bile, tako te neke stvari. Ono što svako danas prolazi. Prećutala sam, mislila sam da će mi moj partner tada sve to sam priznati, imala sam to poverenje da će sam da se pokaje i da kaže: "Moram nešto da ti priznam...". Trpela sam sve to i držala u sebi do momenta kad sam otišla bez razloga i nikada mu nisam rekla da sam sve saznala i da znam šta je radio - rekla je pevačica za Telegraf.

Na pitanje da li će nakon njene priče bivši o kom je govorila da se pronađe, Lejla je rekla:

- Više njih će se pronaći. Nikada me niko nije pozvao i izvinio se, i dalje je krivio mene, kad sam sigurna u to, kad nešto saznam, pokušali su da manipulišu sa mnom, da okrenu sve na svoju stranu, da kažu: "Ti si kriva, ti treba da se izviniš za to". Mislim da je problem bio u meni, jer sam bila ta osoba kada oseti mali deo nečije pažnje, dajem sve od sebe i preko svega prelazim toj osobi. Isključivo sam krivila sebe što sam to dopustila. Dobro sam se opametila i dobro me to poljuljalo.

