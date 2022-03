KO IM RADI O GLAVI? NAJVEĆE TRANSFORMACIJE NA ESTRADI Poznate dame ne liče na sebe, uz operacije, KILOGRAMI i frizure ČINE SVOJE

Mnoge poznate dame sa javne scene izgledale su dosta drugačije od trenutka kada su se pojavile na scenu, pa sve do danas.

Uglavnom dosta njih promeni lični opis plastičnim operacijama. Međutim, ima i oni koji se transformišu tako što drastično smršaju, promene boju kose, ili se pak samo našminkaju.

Pevačica Stojanka Novaković Stoja pre nekoliko meseci šokirala je javnost kada je iz korena promenila svoj imdiž. Naime, ona je dosta smršala, skratila kosu, ali i uradila nekoliko operacija.

- To je poznato kod mene! Kada se menjam, menjam sve! Letos sam obećala da ću smršati i napraviti nešto novo. Pokušala sam i uspelo mi je, baš sam zadovoljna. U Turskoj sam provela 10 dana i 2 meseca oporavka. Još uvek me boli, bila sam nepokretna 3-4 dana, sreća što je moj drug išao sa mnom. Bila sam 9 i po sati u veštačkoj komi. Ne bih o cifri, ali tu je negde. Kad kažeš Turska, svi znaju da nije baš jeftino i jednostavno, ali ja sam prezadovoljna. Ove praznične dane uglavnom provodim radno. Imamo malo više posla pred Novu godinu, snimanja i sve to - rekla je Stoja.

Ćlanica žirija "Zvezde Granda" i pevačica Violeta Viki Miljković nije mnogo toga korigovala na sebi. Međutim, u njenom slučaju šminka ima moć transformacije. Na društvenim mrežama kružile su njene fotografije sa i bez mejkapa, ali pevačica se očigledno ne obazire zbog toga.

Nikolija Jovanović postala je neprepoznatljiva samo kada je promenila boju kose. Iako je plava bila njen zaštini znak, pevačica je odlučila da postane brineta.

Inače, ona je poznata po brojnim transformacijama, pogotovo kada je reč o frizurama.

Teodora Džehverović od samog početka kada je počela da se bavi pevanjem, a potom ušla u Zadrugu, bila je plavuša.

Ipak, nedavno je rešila da napravi eksperiment i tako se ofarbala prvo u braon, a sada je vatrena crvenokosa.

Sa bojom kose i pevačica se dosta promenila, te mnogi komentarišu da to više nije ona stara Teodora, dok drugi pričaju kako joj sjajno stoji.

Zvezda Granda, Krstinja Todorović smršala je 80 kilograma. Ona se u muzičkom takmičenju pojavila sa 145 kilograma, a onda se podvrgla operaciji želuca. Kada se rešila viška kilograma, Todorovićeva je otišla i na skidanje viška kože.

Samim tim, Krstinja je svoj izgled promenila iz korena, i mnogi ne veruju kako sada izgleda.

