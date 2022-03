LEPA BRENA PRE 40 GODINA ZAIGRALA ŠOJIĆU U SREBRNOM ŠORTSIĆU! Pevačica otkrila tajne sa snimanja Tesne kože i čega su ljudi ŽELJNI

Ove godine se navršava 40 godina od kada je pala prva klapa kultnog ostvarenja, a pevačica Lepa Brena otkriva kako je sve izgledalo i koja je tajna što se replike i dan-danas ponavljaju.

Svoju rolu u "Tesnoj koži" odigrala je i pevačica Lepa Brena, koja peva Šojiću na uvce, a sve na račun firme jer, kako Srećko reče, "ne sluša on to zbog sebe, nego zbog preduzeće".

foto: Printscreen/Youtube

- Ostaće mi jedna velika uspomena na Nikolu Simića, koji je u svakoj pauzi snimanja meditirao. Mogao je dugo da izdrži u jednoj pozi, u turskom sedu, i imao je jedan poseban položaj prstiju, gde je žmurio i bio skoncentrisan. Tada sam prvi put od njega čula za meditaciju i to je nešto lepo, pametno i korisno što čovek može da nauči. Sa ostalim glumcima sam bila oduševljena, njihovim profesionalizmom i s tim kako sa lakoćom glume, kao što ja sa lakoćom pevam. Bilo je to jedno nezaboravno životno iskustvo za mene - priča Brena za Blic i smatra da je ta vrsta humora, kojom je prožet film, nešto što nedostaje modernoj kinematografiji.

foto: Nemanja Nikolić

- Naravno da je film "Tesna koža" u svim njegovim oblicima i nastavcima fenomen svog vremena iz nekoliko razloga. Naravno da bi film bio dobar i fantastičan mora biti blizak ljudima. Danas se više ne prave komedije, niti se prave prosto ti lepršavi filmovi sa fragmentima muzike, a pokazalo se po filmu koji je napravio Dragan Bjelogrlić sa "Tomom", da je to nešto što nedostaje u našoj novoj kinematografiji. Ljudi su željni fantastičnih glumaca koji znaju da glume u komedijama, većine velikana tog vremena više nema od Nikole Simića, Gidre, Bate Živojinovića, Rahele Ferari... da ih ne nabrajam sve jer su to bili glumci s kojima sam i ja radila. To je legendarna ekipa koja je bila maestralna i neponovljiva. Trebaće puno vremena da se rode neki novi glumci takvog kova, ali ne mogu biti Lane Gutović, Milena Dravić, Dragan Nikolić, Bata Stojković, Zoran Radmilović, Čkalja... Oni su obeležili jedno vreme gde sve što su radili ostaje ka jedna antologijska priča, kaže Brena koja smatra da je srpski narod humor uvek održavao u životu.

foto: Printscreen/Youtube

- Koliko se sećam, kod nas je oduvek bila kriza, rodila sam se 15, 16 godina posle drugog svetskog rata. Ljudi su oduvek na ovim našim prostorima odisali humorom i u najtežim trenucima naših života humor je bio prisutan. Kada sam se pojavila na sceni rekli su da sam proizvod ekonomske krize, sad imamo neku drugu. Kriza je sastavni deo našeg života i ljudi su željni žanra koji su vezani za komediju i zbog toga je "Tesna koža" nešto što će ostati upamćeno po fantastičnim scenarijima, koji su bili bliski ovom narodu, balkanskom narodu. Svako od tih glumaca zaslužuje da se neka ulica zove po njima, da se napravi bista i spomenik u glavnom gradu i da im se svake godine oda jedno priznanje jer će svi ovi filmovi ostati kao pečat onog vremena za sva vremena - kaže Brena.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Bonus video:

00:06 Lepa brena uživa u Majamiju sa filipovom majkom