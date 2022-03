NIKOLA SIMIĆ PROMENIO ŽIVOT LEPOJ BRENI! Vanserijski glumac otkrio pevačici OGROMNU TAJNU, koja joj i danas mnogo pomaže!

Pevačica Lepa Brena nedavno otkrila koji legendarni glumac ju je naučio kako da se resetuje za petanest minuta. Ona i Nikola Simić su davne 1987. godine zajedno snimali kultni film ''Hajde da se vollimo'' gde se Brena čudila glumcu kako uspeva da je uvek svež i raspložen i pored celodnevnog snimanja. Onda ju je on uveo u svet meditacije.

- Ja sam naučila kako da se odmorim za petnaest minuta. Treba mi apsolutni mir, tišina, žmurim, kao da meditiram. Sve oko mene je isključeno. Da nema elektromagnetnih zračenja, jer to sve utiče na nas. Izolujem se. Isključim mozak. Legnem i ne razmišljam. Mislim moje bacim. Prvi ko me je uveo u priču meditacije bio je pokojni Nikola Simić kada samo snimali film ''Hajde da se volimo''.

foto: Dragana Udovičić

- I dok su svi na pauzama izlazili da puše i piju, Nikola Simić je sedeo u joga pozi i ćutao. I kad sve to završi, on kreće posle toga smiren. Pitam ga: Nikola, šta ste radili? Kaže: Ja meditiram! I ja se pitam, šta je to meditacija? To je bila 87' godina. Mislima sam da to pripada svetksoj klasi, da to nije za običnog čoveka. Pitala sam ga šta i kako, i on mi je to objasnio - kaže Brena.

foto: Damir Dervišagić

Reditelj pomenutog filma, Mića Milošević, jednom prilikom je otkrio da je pevačica neplanirano dobila ulogu u njegovom ostvarenju.

– Brenin tadašnji menadžer Raka Đokić došao je na ideju da je ubacimo u film. Složio sam se i neplanirano sam u scenario dodao jednu malu pevačku numeru i Breninu scenu u kafani. Međutim, kada je stala pred filmsku kameru, osetio sam da je vanserijska ličnost, tako da sam proširio njenu ulogu, od epizodne do glavne. Odlično se snašla – istakao je režiser jednom prilikom, pa priznao:

foto: Printscreen/Youtube

– Sve je koštalo milijardu i po tadašnjih dinara. Kada su čuli da će i Brena igrati u filmu, u projekat se uključila i producentska kuća „Union film”, koja je dala svoj novčani doprinos. U film su ubačene i autentične scene sa Breninih koncerata.

