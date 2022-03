MISLIM DA U FINALE IDEM SA 2 KANDIDATA: Marija Šerifović progovorila o Zvezdama Granda, ljubavi i PORODICI!

Pevačica Marija Šerifović u svom novom vlogu odgovarala je na pitanja pratilaca i tom prilikom govorila o ljubavi, ali i o "Zvezdama Granda", gde je jedan od članova žirija.

Jedno od pitanja za Mariju bilo je da li trenutno ima ljubavi u njenom životu, na šta je ona složila tužan izraz lica i na taj način stavila do znanja da se ništa na tom polju ne dešava.

- Šta te drži tako čvrsto na zemlji? - glasilo je naredno pitanje, a pevačica je bez oklevanja dala iskren odgovor.

foto: Printscreen/Instagram

- To su ljudi koji su u mom okruženju, prvenstveno moja porodica i moji prijatelji, koji imaju otvoreni blanko papir da mi priđu i zveknu dobro po glavi svaki put kad počnem da talasam - odgovorila je pevačica.

Njene pratioce je zanimalo i šta se dešava u "Zvezdama Granda", kao i da li ima favorite u ovogodišnjoj sezoni.

- Ne mogu da kažem da imam favorite, ali imam mišljenje kako se neki kandidati ponašaju, koliko napreduju i koliko uče, a u ovom trenutku to su samo dva kandidata - istakla je Marija, dok je na pitanje za koliko svojih kandidata garantuje da će stići do finala, odgovorila:

foto: ATA Images

- Mislim da u finale idem sa dva kandidata, što je drugačija statistika od prethodnih sezona kada sam imala četiri kandidata u finalu!

Ipak, svoje fanove je zamolila da joj jedno pitanje o "Zvezdama Granda" više ne postavljaju, a to je da li će pobediti njen kandidat.

- Toliko ste me puta to pitali i spomenuli za ovih godinu dana da vas molim da me to ne pitate i ne pritiskate. Ako bude postojao kandidat koji zaslužuje pobedu i koji je u tom trenutku najbolji, to ćete najbolje vi odlučiti, kao što ste radili i do sad, ja u vas ne sumnjam - zaključila je pevačica.

foto: Printskrin/Prva

Kurir.rs

Bonus video:

00:08 Naš voditelj potegao pištolj na koleginicu u studiju