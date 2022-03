OTKRILA ŠTA JOJ JE POMOGLO DA SE REŠI DUŠANA! Tanja Savić o BIVŠEM: To nije život, ko još može da živi kada ga neko kontroliše?

Pevačica Tanja Savić odgovarala je na pitanja pratilaca na Instagramu, a mnoga od njih bila su vezana za njenog bivšeg muža Dušana Jovančevića, sa kojim je poslednje dve godine na ratnoj nozi.

foto: ATA images

Jedno od pitanja koje je Tanja dobila bilo je "kako se rešiti partnera koji je toksična osoba".

- Imate na Jutjubu razne videe na tu temu, meni je pomogao video "Problemi u vezi/braku" - odgovorila je pevačica.

Jednog od Tanjinih pratilaca zanimalo je i "kako prestati da se nerviraš oko čoveka koji te psihički ubija".

foto: Printscreen/Instagram

- Lepo, izađeš iz tog odnosa i rešen problem. To nije ljubav to je kontrola, a ko još može da živi kada ga neko kontroliše? To nije život - iskrena je bila Tanja.

Njene fanove zanimalo je i da li će pevačica napisati knjigu o svemu kroz šta je prošla.

- Veruj da bi ta knjiga bila vrlo poučna i inspirativna, ali me mrzi - odgovorila je ona.

Tanjini obožavaoci su prokomentarisali i da je pevačica u poslednje vreme, kako kažu, procvetala.

foto: ATA images

- Rešila sam se nekih stvari koje mi nisu služile u životu. To vam je kao kad pospremate ormar, pa pobacate sve što ne nosite. I odmah je sve čisto, a vi se osećate bolje - glasio je njen odgovor.

Podsetimo, Tanja Savić počela je da proživljava porodičnu dramu u aprilu 2020. godine, kada je njen suprug Dušan Jovančević bez njenog znanja odveo sinove Maksima i Đorđa u Australiju.

Tanja je u junu 2021. uspela da vrati sinove, koji od tada žive sa njom u Smederevu, a poslednjih meseci region ne prestaje da bruji o pevačicinom odnosu sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem.

foto: ATA images

Kurir.rs/S.M.

