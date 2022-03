SNEŽANA DAKIĆ PREŽIVELA PRAVU AGONIJU Skenirali su mi glavu i rekli da sam imala SREĆU što se nisam ŠLOGIRALA... Rasplakala sam se

Voditeljka Snežana Dakić nedavno se susrela sa ozbiljnim zdravstvenim problemom. Na svu sreću, ona je na vreme reagovala i izbegla opasne posledice, koje je bolest mogla da joj donese.

Naime, lekar je ustanovio da je Snežani zapušena jedna od četiri karotide koje ishranjuju mozak krvlju. Nakon što je osetila prve simptome, ona se vrlo brzo uhvatila u koštac sa problemom.

foto: Kurir Televizija

- U večernjim satima osetila sam stezanje u dubini ždrela kod grkljana. Neposredno pre toga bila sam na treningu, kada mi se tokom zagrevanja zamaglilo ispred desnog oka. Kako se sve brzo vratilo u normalu, završila sam trening, ali su mi se, dok sam vozila natrag kući, razlivala svetla. Smetali su mi farovi, semafori, osvetljenje na instrument-tabli... Pomislila sam da mi je pao šećer, naročito što mi je posle limunade sa medom bilo dobro. Kasnije su me zaboleli glava i uvo, a sa prednje strane vrata osetila sam tup bol. Popila sam „brufen“, prespavala i ujutru sam se osećala potpuno normalno - ispričala je Snežana Dakić za "Hello", ne sluteći da je u pitanju mnogo veći problem.

Nakon što je otišla kod lekara da ustanovi šta se dešava sa njenim zdravljem, voditeljka nije očekivala da će čuti strašnu dijagnozu:

foto: Kurir Televizija

- Odmah sam izvadila bris iz grla i krv da vidim da li je reč o virusnoj ili bakterijskoj infekciji. Osećala sam se dobro, ali mi je u jednom trenutku opet zasmetala jaka sunčeva svetlost i periferni vid mi je postao mozaičan. Otišla sam na pregled kod otorinolaringologa, koji nije ništa našao, pa kod neurologa, na kolordopler krvnih sudova vrata, koji me je hitno uputio u Kardiovaskularnu bolnicu „Dedinje“ na skener, jer doktorka nije videla protok krvi u toj karotidi. Rekla je: „Ne brinite, imamo stentove“, što je ukazivalo na hitnu operaciju. Rasplakala sam se – ispričala je Snežana.

Teško je bilo pojmiti, da voditeljka koja vodi zdrav način života i bavi se sportom, može da dobije ovako opake zdravstvene tegobe, te je dodala da nije imala faktore rizika.

- U bolnici „Dedinje“ hitno su mi skenirali glavu i vrat i rekli mi da sam imala sreću što se nisam šlogirala. Kada rekonstruišem ceo događaj, da sam bila na treningu, gde sam nekim naglim pokretom mogla da nagnječim krvni sud, oduzela sam se od straha. Kad mislite da ste potpuno zdravi, a dođete u stanje gde je pitanje života i smrti, iz čista mira i iz odlične forme, nimalo vam nije svejedno. Uputili su me na neurologiju na Urgentnom centru, gde su me primili na odeljenje za moždani udar. Zvuči zaista kao horor film u sat vremena. Najgori deo je što u tom trenutku ne znamo tačno poreklo zakrečenja, a moglo bi biti veoma opasno. To mi je bilo neshvatljivo budući da kod mene ne postoji nijedan faktor rizika: nikada nisam imala povišen holesterol, trigliceride, krvni pritisak. Hranim se zdravo i bavim se sportom. Dakle, primer zdravog života - kazala je Snežana Dakić.

Nakon što je ozdravila, pošto je borac po prirodi voditeljka je nastavila da hrabro korača kroz život, a njeno zdravstveno stanje danas je dobro.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/Hello

Bonus video:

10:20 Snežana Dakić o društvenim mrežama i lajfkoučingu