KALINA KOVAČEVIĆ SE RAZVELA I OD DRUGOG MUŽA! Ljubav sa srpskim naučnikom pukla posle 4 godine: Bolje da budem sama, nego nesrećna

Razvod Kaline Kovačević, tema je koja interesuje mnoge, naročito njenu vernu publiku, koja je verovala da će glumica, nakon prvog razvoda 2016. godine, napokon biti srećna u ljubavi.

Ipak, nažalost, njen drugi brak, takođe je okončan, a iz njega najveći uspeh postignut je ćerka Anika koju je dobila sa bivšim partnerom.

Ipak, srce je slomljeno, a Kalina i njen partner Vladimir Reković, jedan od najuspešnijih naših naučnika, koji je zaposlen na švajcarskom univerzitetu CERN, rastali su se, a živote su podredili zajedničkim odgajanjem trogodišnje ćerke Anike.

Detalji njihovog odnosa, pa čak i rastanka, nisu do skoro bili poznati javnosti, čak se i Vladimir nije eksponirao u medijima, ali je Kalina otkrila da i dalje ne prestaje da se nada da će pronaći ljubav za ceo život.

- Ne odustajem od ljubavi - rekla je ćerka Ljiljane Blagojević.

- S bivšim partnerom sam se razišla jer sam shvatila da je bolje da budem sama nego u vezi koja me ne ispunjava. Međutim, od Ijubavi ne odustajem. Desiće mi se nova, sigurna sam, jer kakav je to život bez ljubavi? Ako je nešto okončano, ne mora da znači da je bilo neuspešno. To ne znači da sad nisam srećna i ispunjena. I te kako jesam - rekla je glumica za magazin "Gloria".

Ona je zatim dodala da smatra da žena i u zajednici sa partnerom treba da ostane nezavisna.

- Mnoge žene su ubeđene da će dolaskom partnera uspeti da reše sve životne probleme, ili se, ukoliko ga nemaju, smatraju usamljenim i tužnim. Ali to ne treba da bude tako. Jer ako imate kvalitetan i ispunjen život, prijatelje i posao koji volite, hobije koji vas čine srećnim, nije vam nužno potrebna i ljubav partnera. Najvažnije je da imate slobodu da budete samostalni u svakom smislu. To podrazumeva finansijsku nezavisnost, kao i slobodu govora, da niko nikog ne ograničava, jer nažalost živimo u takvom vremenu gde su mnoge slobode uskraćene, iako se predstavlja kao da nisu - istakla je Kalina.

Kalina Kovačević je, inače, prošle godine ispričala da nije udata i da živi sama sa dvoje dece, ali tada nije otkrivala mnogo detalja i nije otkrila da se sa Vladimirom, zapravo, razišla.

