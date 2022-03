PRETILI SU NAM, ČAK I MENI! Kalina Kovačević ispričala da je zbog PRETNJI morala da beži RODITELJI SU BILI UPLAŠENI ZA MOJ ŽIVOT

Popularna glumica Kalina Kovačević je za Realnu priču autorki Isidori Lukić otvorila dušu i iskreno govorila o svemu kroz šta je prošla.

Osvrnula se na svoje odrastanje, roditelje Ljiljanu Blagojević i Sinišu Kovačevića, kao i na pretnje koje je dobijala zbog oca. Kalina je otkrila da su je roditelji slali van Beograda sa 5 godina zbog pretnji koje su upućivane njenim roditeljima i njoj.

- Da, pretili su i mojoj porodici i meni. Zanimljive su to okolnosti i situacije, a naročito kada si tako mali, pa ne shvataš neke stvari, gde neki ljudi ne shvataju umetnost, pa kada to pomešaju sa politikom i ostrašćenošću onda tu ispadne velika papazjanija. Tada su glave uzavrle i tada dolazi do pogubnih situacija - ispričala je Kalina Kovačević u emotivnoj ispovesti u Realnoj priči.

Kalina je do detalja opisala kako se osećala tada.

- Morala sam da budem sklonjena. Hvala Bogu to se sve završilo. Ali, ostane trag. Dete možda možda ne razume neke stvari, ali ume da prepozna jezu koja prođe kroz kičmenu moždinu kada čuješ strh u glasu svojih roditelja i brigu. Sa te strane ne mogu da opravdam te ljude. Kakav čovek možeš da budeš da pretiš detetu, ma i odraslim ljudima. Mogu samo da zamislim kako je bilo mojim roditeljima. Hvala Bogu sve je to prošlo. Sećam se nekih stvari, te neke opasne i zabrinjavajuće situacije. Kada te sklanjaju iz Beograda to nije prijatno. Ja se nadam da se to nikada neće desiti ni jednom deteu nikada, i ne samo detetu, nego i osobi - ispričala je Kalina Kovačević.

