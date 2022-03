DOŠLI NADROGIRANI U HALJINAMA, LEPA GLUMICA SE POLJUBILA S BRATOM, PEVAČICI SE DOGODIO +18 PEH: Najžešći blamovi sa dodele OSKARA

Uoči 94. dodele Oskara koja nas čeka 28. marta, podsetićemo se najvećih skandala ove nagrade.

Trenutak koji će se zasigurno dugo pamtiti je proglašenje pogrešnog dobitnika. Dogodilo se to 2017. godine, kada su Fej Danvej i Woren Biti objavili da je "La La Land" najbolji film, a dobitnik nagrade zapravo je bio "Moonlight".

Marlon Brando 1973. godine potpuno opravdano je dobio Oskara za "Kuma", ali nije želeo da dođe na dodelu. Ipak, nije želeo ni da dodela potpuno protekne bez njegovog pečata, pa je poslao izaslanicu - ženu po imenu Sašin Malo Pero, koja je, odevena kao Indijanka iz kaubojskih filmova, održala kratak govor.

Naime, ona je tada rekla da Brando odbija da primiti nagradu zbog lošeg tretmana američkih starosedelaca u filmovima. Malo Pero je zapravo bila Meksikanka i glumica iz B-filmova, koja se zapravo zove Maria Kruz, a sedam meseci kasnije iskoristila je pažnju koju je privukla, i pozirala za "Playboy".

Trend koji i danas znamo kao "streaking", odnosno golo utrčavanje na stadione, predavanja i druga javna događanja zapravo se pojavio u 70-ima, a nije zaobišao ni Oscke. Britanski glumac David Niven najavljivao je Elizabet Tejlor na Oskarima 1974. kad je na pozornicu utrčao goli muškarac sa znakom za mir u rukama.

Niven je ostao smiren i neimpresionirano prokomentirao da se muškarac nema čime pohvaliti kad je reč o području između nogu.

Poslednje godine osamdesetih glavna tema na Oskarima bio je pornić Roba Loua u kojem su se uz glumca pojavile dve devojke, od kojih je jedna imala tek 16 godina. Producenti Oskara zamislili su da će na dodeli glumica odevena kao Snežana pevati sa slavnima, a s Louom je otpevala "Proud Mary". Rezultat - Dizni ih je tužio zbog nedopuštenog korišćenja kostima.

Autori "South Parka" Trej Parker i Met Stoun pozvani su na Oskare 2000. godine zbog nominacije njihovog dugometražnog projekta "South Park: Bigger, Longer and Uncut" u kategoriji najbolje pesme.

Umesto smokinga, obukli su haljine s dubokim dekolteima, kojima su željeli odati počast seksi haljinama Gvinet Paltrou i Dženifer Lopez s dodela 1999. i 2000. godine. Pre nekoliko godina su otkrili da su ipak tokom cele dodele bili pod uticajem nedopuštenih supstanci.

Ipak, i njih je uspela da zaseni iAnđelina Džoli, koja se na crvenom tepihu ljubila u usta sa svojim bratom Džejmsom Hevenom.

"Trenutno sam jako zaljubljena u svog brata", rekla je ona nakon što je osvojila Oskara za najbolju sporednu glumicu u filmu "Prekinuta mladost".

Hju Džekmen i Bijonse odavali su počast mjuziklima nakon uspeha blokbastera "Mamma Mia", kad je glumac pevačicu malo više nagnuo, a njoj je pred kamerama ispala bradavica.

Kako se to dogodilo nakon skandala s Džastinom Timberlejkom i Dženet Džekson na Super Boulu, svet više nije bio previše šokiran.

Majkl Mur dodelu Oskara 2003. iskoristio je za obračun s tadašnjim predsednikom Amerike Džordžom Bušom. Pred milionima u prenosu uživo Buša je nazvao lažnim predsednikom, a rat u Iranu sukobom izazvanim lažima.

"Živimo u vremenu u kojem imamo čoveka koji nas šalje u rat iz fiktivnih razloga… Sram vas bilo, gospodine Buš, sram vas bilo", govorio je on, publika je zviždala, a orkestar ga je prekinuo muzikom.

Roman Polanski ipak nije došao na dodelu Oscara 2003. godine, na kojoj je sa svojim "Pijanistom" osvojio nagradu za najbolji film. Polanski je, naime, decenijama u begu od američke policije zbog optužbi za silovanje maloletnice, a da je i krenuo na Oskare, bio bi uhapšen čim bi stupio na američko tlo.

Publici na Oskarima njegova prošlost nije smetala pa je dobio ovacije nakon osvajanja nagrade.

Iste godine Edrijen Brodi dobio je Oskara za najbolju mušku ulogu u "Pijanisti". Slavlje ga je toliko ponelo da je poljubio Hali Beri, iako se do tada nisu poznavali. Kako je kasnije govorila da ne odobrava njegov potez, Hali Beri se u tom trenu samo nasmejala.

Ni zlatno doba Holivuda nije bilo bez skandala. Elis Bredi osvojila je 1937. godine Oskar za najbolju sporednu glumicu u filmu "In Old Chicago". U to vreme slomila je zglob, pa je neko umesto nje preuzeo nagradu. Ispostavilo se da ona nema pojma ko je ta osoba, a zlatna statua nikad nije pronađena.

Tri godine kasnije Heti Mekdenijel osvojila je istu nagradu za ulogu u filmu "Omeo ih vetar". Bila je prva afroamerička dobitnica Oskara, ali na dodelu joj je skoro zabranjen dolazak - morala je sedeti za drugim stolom, dalje od kolega iz filma.

Sidni Poetjer bio je prvi crnac koji je osvojio nagradu Oskar za glavnu mušku ulogu u filmu "Lilies of the Field" 1964. godine, a En Benkroft ga je prilikom uručivanja nagrade poljubila u obraz, što je izazvalo veliki skandal.

(Kurir.rs/Index.hr)

