SPEKTAKULARNA DODELA OSKARA U NAJAVI: Prvi put u istoriji TRI ŽENE će voditi program, a ova velika HOLIVUDSKA IMENA biće na sceni!

Filmska dodela nagrada Oskar, po našem vremenu, održaće se 28. marta dva sata posle ponoći.

Iako se ovaj događaj isčekuje iz godine u godinu, te nije neophodno drastično menjati stare dobre običaje dodele nagrada, producenti su odlučili da, ipak, događaj ove godine malo izmene i naprave do sada neviđen spektakl.

Prošlo je 35 godina otkako su čak tri osobe bile domaćini najvećeg holivudskog spektakla, ali nikad se dosad u jednoj večeri na pozornici u ulozi domaćina i voditelja šou pri dodeli prestižnih nagrada nije našlo toliko žena.

"Hollywood Reporter" je početkom februara objavio da će svečanost dodele Oskara, koju producira Vil Peker, a režira Glen Vajs, voditi tri osobe. Pisalo se da Peker i tim koji stoji iza ceremonije dodele Oskara traže tri voditelja koji bi vodili emisiju, a ne jednu osobu i da žele da angažuju talentovane glumce ili glumice koji će biti zanimljivi raznolikoj publici.

Dugo iščekivana odluka o tome ko će voditi ovaj događaj napokon je donešena, a producenti su odlučili da će najvećim delom to raditi Vanda Skajs, Ejmi Šumer i Redžina Hol, a ulogu prezentera nagrada preuzeće zvučna imena Holivuda.

Reždina Hol je najpoznatija po ulozi u trilogiji "Scary Movie" u kojem je tumačila Brendu, Ejmi Šumer po stendap nastupima, a Vanda Skajs koja je 2014. godine proglašena za najduhovitiju osobu po brojnim ulogama od animiranih filmova "Ice Age", "Over the Hedge" , preko bioskopskog hita "Monster in Law" i serije "Black-ish"

Na listi poznatih koji će dodeliti nagrade su Kevin Kostner, Zoi Kravic (zvezda nove verzije "Betmena"), Lejdi Gaga ("A Star is Born"), Rozi Perez, Kris Rok i Ju-Jung Jon. Kako piše "Colider" do zvanične dodele biće otkriveno još imena.

