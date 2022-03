ZA NJIH SU SE OSTVARILI ŽIVOTNI SNOVI! Dve velike muzičke ZVEZDE će imati čast da nastupaju na ovogodišnjoj dodeli OSKARA (FOTO)

Muzičke superzvezde Bijonse i Bili Ajliš boriće se za zlatnu statuu s drugim izvođačima na 94. dodeli Oskara, u kategoriji za najbolju originalnu pesmu, a takođe će ni nastupati na najvažnijoj filmskoj dodeli nagrada.

Bijonse će izvesti pesmu "Be Alive" iz muzike iz filma "King Richard" o teniskim legendama Venus i Sereni Vilijams i njihovom kontroverznom ocu, treneru Ričardu, a održaće se putem satelita s teniskog terena u Komptonu.

Bili Ajliš i njen brat Fajnas otpevaće svoju pesmu "No Time to Die" iz istoimenog filma o Džejmsu Bondu.

Bili je ovog utorka objavila na Instagramu: "Hvala puno Akademiji na ovoj nominaciji!! Bio je apsolutni san napisati pesmu za film o Džejmsu Bondu i velika mi je čast što je nominovana. Vrhunsko životno iskustvo. Hvala vam!"

Zatim se pevačica uključila u zajedničku objavu s Fajnasom u kojoj su napisali: "Reči ne mogu opisati koliko smo počašćeni i uzbuđeni što smo nominovani za Oskara s našom pesmom 'No Time To Die.' Bio nam je životni san napisati temu o Bondu, za koji nismo mislili da će se ikada ostvariti."

Ostali nominovani u istoj kategoriji uključuju Rebu Mekentir s "Somehow You Do" iz "Four Good Days" i Sebastiana Jatra s "Dos Oruguitas" iz "Encanta". Van Morison, koji je napisao i otpevao nominovanu pesmu "Down to Joy" iz "Belfasta", neće doći na dodelu Oskara zbog svog rasporeda turneja.

Akademija je nedavno otkrila prvih šest voditelja Oskara 2022.: Lejdi Gagu, Zoi Kravic, Kevina Kostnera, Rosi Peres, Krisa Roka i prošlogodišnju dobitnicu Oskara za najbolju sporednu glumicu, Džuh-Jung Džoun, a ove godine, dodela se vraća u "Dolby Theatre" u "Hollywood & Highland Centar", nakon što se prethodno zbog pandemije održala na "Union Stationu".

