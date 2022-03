OVO JE BIVŠI MUŽ KALINE KOVAČEVIĆ! Uspešni NAUČNIK, radi u CERN, ima dete iz prvog braka, evo zašto menja mesto stanovanja

Glumica Kalina Kovačević rastala se od drugog supruga, naučnika Vladimira Rekovića, sa kojim je pre tri godine dobila ćerku Aniku.

Inače, Vladimir je jedan od najuspešnijih domaćih naučnika, koji je zaposlen na švajcarskom Institutu CERN, a mediji su pre nekoliko godina pisali da živi i radi na relaciji Švajcarska - Srbija.

Kako su dalje navodili mediji, on je rođen u Priboju, ali je živeo i u Užicu, na više mesta u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je doktorirao na Univerzitertu u Novom Meksiku. Oblast njegovog interesovanja je fizika visokih energija, a veoma je istaknut stručnjak na ovom polju.

foto: Printscreen/RTS

Kako je pisala "Srbija Danas", kao i glumica, i njen bivši izabranik ima jedno dete iz prethodnog braka.

Sama Kalina u junu prošle godine, iznenadila je sve izjavom da živi sama sa dvoje dece, što je mnoge iznenadilo, mada tada niko nije naslućivao da će do rastanka sa naučnikom sa kojim ima ćerkicu doći.

Nisam udata. To je neverovatno, u Srbiji kada rodite vanbračno dete vas etiketiraju da morate da se udate. Ne vidim razlog zašto mi koji nismo venčani, a imamo decu, moramo da budemo u braku. Iz prvog braka, jednog jedinog koji sam imala, sam rodila Mionu, iz druge zajednice vanbračne sam rodila Aniku. Sama živim sa dvoje dece i nije mi jasno zašto bih morala da budem udata i da imam supruga. Ne, nemam i mnogo sam srećna sa dve ćerkice - rekla je ona u emisiji "Šok tok".

foto: Damir Dervišagić

- Ne pričam o svom privatnom životu, nikad nisam ni pričala jer smatram da on nije nešto posebno zanimljiv. S obzirom da se bavim javnim životom volela bih da ukazujem na druge stvari, ne da iznosim svoj prljav veš - istakal je ona tada.

Da podsetimo, Kalina Kovačević, pored ćerkice Anike koju ima sa Vladimirom Rekovićem, ima ćerkicu Mionu iz prethodnog braka sa Radetom Ćaldovićem.

- S bivšim partnerom sam se razišla jer sam shvatila da je bolje da budem sama nego u vezi koja me ne ispunjava. Međutim, od Ijubavi ne odustajem. Desiće mi se nova, sigurna sam, jer kakav je to život bez ljubavi? Ako je nešto okončano, ne mora da znači da je bilo neuspešno. To ne znači da sad nisam srećna i ispunjena. I te kako jesam - rekla je glumica za magazin "Gloria" o rastanku sa naučnikom.

Ona je zatim dodala da smatra da žena i u zajednici sa partnerom treba da ostane nezavisna.

- Mnoge žene su ubeđene da će dolaskom partnera uspeti da reše sve životne probleme, ili se, ukoliko ga nemaju, smatraju usamljenim i tužnim. Ali to ne treba da bude tako. Jer ako imate kvalitetan i ispunjen život, prijatelje i posao koji volite, hobije koji vas čine srećnim, nije vam nužno potrebna i ljubav partnera. Najvažnije je da imate slobodu da budete samostalni u svakom smislu. To podrazumeva finansijsku nezavisnost, kao i slobodu govora, da niko nikog ne ograničava, jer nažalost živimo u takvom vremenu gde su mnoge slobode uskraćene, iako se predstavlja kao da nisu - istakla je Kalina