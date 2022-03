UDVARAJU MI SE POLITIČARI, DOBIJALA SAM POKLONE! Voditeljka priznala kako joj prilaze, Egelja otkrila detalje ljubavnog života!

Voditeljka Marija Egelja nedavno je otkrila da je raskinula dugogodišnju vezu, ali je u međuvremenu već našla novog dečka.

Ona priznaje da joj se muškarci stalno udvaraju, a da u tome prednjače političari koji su česti gosti televizije na kojoj radi. Ipak, ona je fokusirana na svoj posao i nema vremena za ljubavne ponude jer je zauzeta.

- Udvaraju mi se političari, ali ne na nepristojan način. Iskreno, ja to u startu odbijem. Dobijala sam i poklone, ali ni njih nisam prihvatala jer sam uvek jasno stavljala do znanja do koje granice mogu da idu sa mnom - priznala je lepa voditeljka.

Kako kaže, nedavno je raskinula dugogodišnju vezu sa fudbalskim trenerom, a sreću je pronašla pored novog partnera kojeg ne želi da eksponira.

- Kada je moj ljubavni život u pitanju, ne volim previše da pričam o tome, ali samo ću vam reći da sam voljena i vrlo zaljubljena - rekla je ona.

S obzirom na to da je Egelja zaštitno lice vremenske prognoze, kaže da joj ljudi često postavljaju isto pitanje: Koje ti je omiljeno godišnje doba?

- Kada pevače pitaju koja im je omiljena pesma, oni kažu da im je svaka kao dete, tako i ja moram pred ekranom da budem objektivna prema svakom godišnjem dobu i uz osmeh najaviti proleće, leto, jesen ili zimu. Često me na ulici pitaju kakvo će vreme biti narednih dana, a ja uvek imam spreman odgovor. To je ta neka profesionalna deformacija. Ipak, moram priznati da mi je leto omiljeno godišnje doba, a da me proleće trenutno čini srećnom i nadam se da ćemo svi procvetati, jer ja već jesam - kaže ona, i dodaje da joj posao kojim se bavi još uvek nije dosadio.

- Kada bi svako menjao posao na dve-tri godine, to bi izgubilo draž. Ima mnogo mladih devojaka koje mi govore da žele da budu Marija Egelja. Kada nešto dugo radite, poenta je da opstanete u tome - ponosno je istakla ona, i otkrila da je dobijala razne ponude za prelazak na druge televizije.

- Bilo je raznih ponuda da pređem na neku drugu televiziju, ali očigledno da nisu bile dobre čim sam još uvek tu gde jesam. Ja sam veran radnik.

S obzirom na to da se odskoro jatu ružičaste televizije pridružila i voditeljka Jovana Jeremić koja je napravila opšti haos na medijskom nebu Srbije svojim nesvakidašnjim pristupom vođenju Jutarnjeg programa, Egelja kaže da joj je koleginica izuzetno zanimljiva.

- Način na koji Jovana Jeremić vodi svoj jutarnji program gledaocima je interesantan i meni je to onda super. Na kraju, kada se podvuče crta, bitno je koliko nas ljudi vole i koliko smo autentični, ona to očigledno jeste - rekla je Marija.

