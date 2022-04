BORBA OKO IMANJA! Bivša žena muža Biljane Sečivanović traži pola imovine, na sudu završila i pevačica! Evo kad je dan za MEGDAN

Biljana Sečivanović završila je na sudu sa Danijelom Nedić, bivšom ženom njenog muža Aleksandra Nedića.

Kako Kurir saznaje, pred Višim sudom u Beogradu u ponedeljak se nastavlja postupak radi raspodele imovine stečene za vreme trajanja bračne zajednice između sada bivših supružnika Danijele i Aleksandra, dok se pevačica pojavljuje kao svedok. Sporan je plac na kome se nalazi kuća u kojoj sada žive estradna zvezda i njen muž je kupljen 2016.godine. Naša saznanja potvrdila je Danijela.

foto: ATA Images

- Tužila sam bivšeg supruga za podelu bračne imovine. Tražim svoj deo koji mi po zakonu i pripada. Sve smo zajedno stekli tokom 27 godina zajedničkog života. Teško sam podnela sve to što mi se desilo i samu činjenicu da mi se porodica rasturila zbog Biljane. Ona će takođe da bude na sudu. U medijima sam videla da je rekla kako je plac već bio kupljen, a kuća sagrađena i da kad je ona došla nije imala nijednu zamerku. Videćemo šta će reći u ponedeljak - kaže Danijela.

foto: Damir Dervišagić

Objasnila je kako je došlo do razvoda.

- Mi smo bračnu zajednicu prekinuli 2018. godine tačno 9. januara. Tada je on napustio dom zbog Biljane. Sumnjala sam određeno vreme da su zajedno, ali više nema smisla pričati o tome. To je njegov izbor ja mu želim svu sreću ovog sveta. Imamo dvoje dece i najviše me boli što se pominje samo ćerka ne pominje se sin, a mi ih imamo dvoje - rekla je ona.

Ona je tvrdi da sa bivšim mužem nema komunikaciju i da neće odustati dok pravu ne istera do kraja.

foto: Damir Dervišagić

Ljiljana Stanišić

Bonus video:

01:36:43 SCENIRANJE 27.03.2022. ACA LUKAS