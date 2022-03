PEVAČICA SA MUŽEM OTIŠLA NA MEDENI MESEC! Prozivali su je da se UDALA ZA DEDU, a ovako uživaju na luksuznoj destinaciji! VIDEO

Folk pevačica Biljana Sečivanović i njen izabranik Aleksandar Nedić otputovala na medeni mesec i to u Dominikansku Republiku.

Oni su prošlog leta rganizovali svadbeno veselje, ali zbog situacije u celom svetu zbog virusa korona, ali su tek sada odlučili da otputuju na ljubavno putovanje.

foto: Privatna Arhiva

Kako priča izvor blizak poznatom paru, Aleksandar se potrusio da pripredi svojoj izabranici putovanje iz snova. Nakon povratka u Srbiju Biljanu čekaju pune ruke posla. Svoju publiku obradovaće novom pesmom.

-Pesma je drugačija, pravi narodnjak...nisam još takvu pesmu snimila...mislim da je ona upravo ono što publika očekuje od mene - izjavila je pevačica.

- Ljubav ne zna za vreme i godine i ako je to to da tada izgovorim ‘da’ ja ću ga izgovoriti tada jer ja to ne radim zbog drugih i ne osvrćem se na komentare bilo koje prirode - pričala je Bilja svojevremeno povodom negativnih komentara da ženi njenih godina ne priliči da pravi svadbu i nosi venčanicu, ali jednostavno joj se nije dalo da pre zablista u beloj haljini i ako je imala velike ljubavi.

foto: Pritnscreen

Podsetimo, Biljana ima sina Mateju kog je dobila sa biznismenom iz Austrije, koji ju je ostavio nedugo nakon što je saznao da je pevačica trudna.

foto: Printscreen/Grand televizija

Kurir.rs/I.B.

