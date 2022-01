UDALA SAM SE ZAHVALJUJUĆI GRANDU! Pevačica (45) ogolila dušu, pa priznala: Otac me je naterao da se prijavim!

Pevačica Biljana Sečivanović je još pre prijavljivanja za takmičenje ''Zvezde Granda'' maštala o velikoj muzičkoj karijeri.

Na svemu je kako kaže prvenstveno zahvalna tati koju ju je nagovorio da se prijavi za muzičko takmičenje.

- Da nije bilo tate ne bi bilo mene, ni takmičenja, što posle povlači sve ostalo. Ja sad ne bih bila ovde, ne bi možda bilo Ace jer ne bismo imali prilike da se sretnemo- počela je priču Biljana u ''Zvezde Granda Specijalu'.

foto: ATA Images

- Vidiš šta ti je Grand? Mi smo te i udali!- rekla je šaljivo voditeljka.

- To je tačno, Grand me je i udao (smeh.) Vi ste od mene stvorili pevača, estradnu zvezdu od jednog neafirmisanog pevača, srećnu osobu, i izašla sam iz anonimnosti. Direktoru Popoviću dugujem zahvalnost što me je ubacio na Farmu i to me je približilo narodu da me upozna. To je bilo negde 2009. godine i tad je rijaliti bio drugačiji, rintalo se tamo samo tako- iskrena je Bilja.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

32:40 KSENIJA STROGO KAŽNJENA, A NAJJAČI IGRAČ NOMINOVAN! Trese se stolica ovim barovcima (EP22 DEO2)