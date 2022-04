BAJAGA SE OGLASIO NAKON ŠTO GA JE LUKAS ISPROZIVAO! Folker ga je nazvao NARKOMANOM, a evo šta on kaže na sve!

Aca Lukas gostujući u emisiji "Kontra šou" progovorio o svađi sa Momčilom Bajagićem Bajagom, a tom prilikom je izneo niz optužbi na njegov račun.

- Rekao sam mojima "postoji mogućnost da ga sada prebijem kao mačku, jer je pokušao da me ponizi". Tek sam tad shvatio kakav je to gov*ar, posle 30 godina. I sad javno kažem, to je jedno obično narkomansko go*no, iako je rekao "Kako meni Lukas može da kaže da sam narkoman", pa Lukas može da ti kaže da si narkoman, jer se i dan danas fiksaš sa heroinom, a Aca Lukas je ceo život dok se drogirao uzimao kokain, a ti si jedna heroinska narkomančina koja treba da ide u Drajzerovu da se leči, a ne da se ponašaš tako. Ti si jedno obično đubre - rekao je Aca u pomenutoj emisiji, ali se tu nije zaustavio

Tim povodom oglasio se Bajaga i kratko prokomentarisao Lukasovu izjavu.

- To je izjava možda bila od pre. Ne interesuje me Aca Lukas - rekao je muzičar.

