LUKAS RADI KO MAŠINA! Za dve nedelje nastupio u dve države održao osam nastupa, zagrevanje za spektakl u ARENI!

Aca Lukas radi punom parom. Popularni muzičar najangažovaniji je pevač na estradi, a u prilog tome svedoči činjenica da je samo za četrnaest dana imao osam nastupa.

Sa tim da je Lukas održao dva spektakularna koncerta na trgovima - jedan u Jagodini gde je bilo više od 30.000 ljudi i drugi u Šapcu pred 35.000.

I na jednom i na drugom spektaklu publika je bila u transu, a on im je poručio da se žurka nastavlja 14.aprila u Štark Areni gde će pevač održati još jedan spektakl u nizu.

Na ovom koncertu će se snimati kadrovi za seriju "Kafana na balkanu" kao i istoimeni film. A do tada Lukas ne sedi srštenih ruku. Njegov menadžer Saša Mirković ugovorio mu je čak dva nastupa u Zagrebu jer je jedan bio premali da primi sve njegove obožavaoce. Nakon toga je skoknuo do Mostara, pa Zlatibora preko Novog Sada do Ciriha. Pa to može samo Lukas!

Inače,do koncerta je ostalo još nedelju dana, a i mali broj karata je ostao u prodaji.

