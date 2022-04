ŠOK INTERVJU ACE LUKASA! Njih je nazvao ŠUŠAMA na estradi, folirantima, a o Vesni Zmijanac je tek imao šta reći! MNOGI ĆE DIĆI NOS

Aca Lukas 14. aprila održaće koncert u "Štark areni”, karte su skoro pa rasprodate, a Lukas je potpuno spreman za najveću žurku na Balkanu.

Nemam tremu, imam odgovornost.

Kako sve postižeš takmičenje “Pesma za Evroviziju”, koncert, serija, novi album?

Pa, postižem nekako, nije sve to toliko komplikovano, više se malo pevači foliraju.

01:21 Aca Lukas o Beoviziji za Kurir

Šta najviše trpi u celoj priči?

Ne trpi ništa, trpi moj organizam, malo se premorim nekad, ali dobro je ide nekako.

Kako si zdravstveno, jesi li još u problemu?

Sada sam bolje, imao sam nekih problema sa jetrom, sada je dobro.

foto: Kurir

Nataša Bekvalac se žali da je bila u debelom minusu zbog koncerta u Areni, hoćeš li ti zaraditi šta?

Sigurno ću biti u plusu i to dobrom plusu. Ne bih ga radio da je drugačije. Ne znam zašto drugi prave koncerte, ali ja ih pravim zbog para.

Je l' će biti neki gosti?

Nešto će biti, ali neću da najavljujem ništa. Biće iznenađenje.

Nakon takmičenja za Evroviziju podneo si krivične prijave, šta se s tim dešava?

"Ne bih o tome ništa osim što će tužilaštvo da kaže svoje. Pokrenuli smo krivične prijave i to je to, nećemo više o tome da pričamo. To je tema koja ima epilog koji će se tek desiti.

foto: Kurir televizija

Jovana Jeremić kaže da si pokrenuo revoluciju time i da će tvoje učešće promeniti neke stvari u ovoj zemlji...

Svakako. S jedne strane to je možda bio i glavni pokretač.

Da li ti je muka više da se boriš s vetrenjačama, stalno isteruješ neku pravdu?

Pa, nije mi muka, ja sam čovek koji ne voli nepravdu, a pogotovu ne mogu da dozvolim da se neke stvare rade na mojim leđima i na konto mog imena. To ne dolazi u obzir.

Nedavno si oženio sina, mnoge kolege su digle nos što nisu pozvane na veselje.

Ja sam zvao one koje mislim da treba da zovem, ako nabrajaju one koje nisam zvao trebaće im puno vremena. Zvao sam dvesta ljudi koji su bitni i koje smatram da treba da zovem, ljudi, prijatelji. Ako misliš na estradu ne znam šta je sporno, koga je trebalo da zovem.

Pa, recimo Draganu Mirković, prijatelji ste...

Zvao sam je, ona nije mogla da dođe.

foto: Nikola Anđić

Pominjala su se tu još neka imena...

Pravio sam svadbu sina i zbog svoje porodice, ne zbog licitacije ko će da dođe a ko neće.

Nedavno su te Goca Tržan i Željko Šašić prozivali u emisiji kod Ognjena Amidžića, Željko je rekao da ne voli tvoje pesme, sem Lešća...

Ajmo na neko ozbiljnije pitanje, molim te. Neću da komentarišem te ljude, sem ako nemate neku adekvatnu osobu. Ja sam ipak Aca Lukas ne mogu svakog da komentarišem. Pričam samo o ličnostima koje su za mene adekvatne. Apsolutno neću da komentarišem svaku šušu kojoj padne napamet da priča o meni.

foto: Printscreen

Evo recimo je l' Kija adekvatna?

Kija je jedna vrlo obrazovana žena i mi smo jako dobri i uvek ću da kažem nešto o njoj, jer o njoj nešto i vredi reci.

foto: Printscreen/Paparaco Lov

Je l' istina da ti je Kija PR?

Kija Kockar je za mene jedno veliko otkrovenje u ljudskom smislu, prvo je veliki čovek, iskrena i poštena žena. Nisam bio pristalica neke njene karijere i kako je napravila, međutim, ona je to jako dobro sve iskoristila i napravila je pravi posao u životu. Da smo otišli na Evroviziju u Torino ona bi bila naš PR, jer između ostalog govori četiri jezika, to je priče.

Kada počinje snimanje serije o Lukasu?

Krajem maja kreće snimanje, a početkom jeseni će krenuti da se emituje. Pripreme su uveliko već sve gotove.

foto: Ana Paunković

Je l' ćeš ti glumiti sebe u seriji?

Neću sigurno, upravo smo u pregovorima ko će mene da igra, a ja sam se izjasnio ko bi voleo da me igra, to je Marko Janketić.

Retko ko je do sada, za života, ekranizovao svoj život, kako će to izgledati?

Pitajte Gocu i Šašića kako izgleda ekranizovati svoj život.

foto: Nikola Anđić

Pa ona se svakodnevno snima u sopstvenoj kući, to se emituj...

Tako može da se snima i moja mama. Pitaj njih kako bi bilo kada bi svoj život ekranizovali, bio bi to film od 11 minuta.

U koliko epizoda će stati tvoja serija?

Mi smo potpisali ugovor za dve sezone, za 24 epizode je potpisan ugovor, ali biće sigurno više. Mi smo napravili jednu priču koja nije toliko vezana za moj život, to je više ekranizacija vremena gde sam obitavao i proveo deo svoje karijere. Priča je u nekim devedestim i sve ono što se događalo u tom vremenu. Nisam Nikola Tesla pa da neko mora da gleda gde sam ja to rođen. Ništa specijalno nisam uradio osim što sam uveseljavao ljude tolike godine. Da mi je interesantan život jeste, tačno je i da sam bio u centru pažnje svih tih događaja.

A i biće detalja iz tvog privatnog života?

Biće, naravno.

Jel' će se opet neko ljutiti, mnogi su digli nos kada si objavio knjigu

Ovo sam ja? Ko se ljutio?

Pa, recimo tvoja bivša žena Sonja...

Pa, ne znam, ja sam zapisao sve što je tačno. Čak sam vrlo afirmativno pisao o bivšoj ženi. Što se tiče serije, ne znam ko će sada da se ljuti, između ostalog moja bivša žene neće biti u seriji, da bi sprečili to da se ljuti i spekulacije o tome.

foto: Damir Dervišagić

Je l' si zabranio izvođenje svojih pesama u "Zvezdama Granda"?

Nisam zabranio da ih izvode kandidati u takmičenju, ali jesam zabranio "Grandu" da emituje moje pesme, sve su morali da ih skinu sa Youtuba, sve su neovlašćeno upotrebljene i tužio sam "Grand" zbog toga. Možda je "Grand "zabranio takmičarima da pevaju moje pesme. "Grand" sam tužio za mnoge stvari, za novac koji su mi dužni za "Zvezde Granda" i za mnoge druge stvari.

Pominje se Milica Pavlović, tvoja prijateljica, s kojom si snimio duet “Kidaš me” i da si njoj zabranio pesmu?

Nema to nikakve veze sa njom, to je pesma koja je Grandova i koja je zbog toga zabranjena. Nisam lud da pravim klasifikaciju sa kim sam dobar, a sa kim nisam kada su te stvari u pitanju.

foto: ATA Images

Vesna Zmijanac je nedavno održala koncerti mnogi su je optužili da je prevarila publiku, jer je isti održala u Belexpo centru, a ne u Sava Centru...

Čitao sam izveštaje sa koncerta, ali nisam imao pojma gde se koncert održao. Mislim da to nije tačno jer Vesnu poznajem, nije sklona nikakvim prevarama i ona je sjajan lik. Jedan od svetlijih likova naše estrade.

Vesna je baš poput tebe priznala da se kockala, drogirala i imala razne poroke...

Nikome ništa ne priznajem, niti se nekome pravdam. Moj problem je šta sam radio u životu, mislim da valjam i nemam šta da krijem, kome se sviđam, sviđam. Ulepšavao se nisam nikad u toku svoje karijere, zato Vesnu i mene narod voli. To ti je isto kao da pričamo o onom lepom paradajzu što je postojao pre 30 godina i ovom sada što je lep, hibridan, ali nije ukusan.To ti je današnja scena.

foto: Kurir Televizija

Anastasija je konačno krenula da nastupa, kako ti se čini? Mnogi osporavaju njenu karijeru, pa i JK...

Ona je odlična, znam je još kao dete. Još kao klinka nas je sve oduševljavala kako peva. Fenomenalna je i treba da napravi karijeru. Drago mi je što je prilično nezavisno od majke pravi, to je jako dobro, za to je i Ceca zaslužna kao roditelj. Mislim da će napraviti dobru karijeru i zaslužila je to.

foto: Josip Anđić

Jel' će se tvoj mlađi sin Andrej vratiti muzičkoj karijeri?

Pa, ne znam, ne verujem, on radi te neke bitove. Prodaje ih nekoj ruskoj pevačici, preko Youtuba, to radi i jedna je od najpopularnijih pevačica tamo, ali sam zaboravio kako se zove. Njemu to dobro ide i svašta nešto radi, ali ne snima ništa.

foto: Youtube screenshot

Da li ćeš podržati Srbiju na "Evroviziji"?

Naravno da ću podržati, zato što sam građanin Srbije. Nemam ništa protiv Konstrakte, ne mislim da je najbolja pesma kao što mnogi ne misle, mislim da je bilo mnogo boljih izbora, ali sva- kako ću podržati svoju zemlju.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Svet

Bonus video:

00:59 Aca Lukas u Jagodini