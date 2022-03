LUKAS PEVAO NJEGOVU PESMU: Ovo je Šašićeva reakcija! A onda priznao i kakav ljubavni savet je dao ĆERKI SOFIJI!

Pevač Željko Šašić prokomentarisao je činjenicu da je njegov nekadašnji prijatelj Aca Lukas na svadbi svog sina sa Cecom Ražnatović zapevao njegovu i Cecinu duetsku pesmu "Ko na grani jabuka".

Šašić u Pemijeri ističe da nije prvi put da se dešava takva situacija.

- To im se omaklo. Nije to prvi put. Video sam to, simpatično - kratko je rekao Šašić.

Njegovu ćerku Sofiju redovno su povezivali sa fudbalerima.

- Ja kad sam sa Sofijom pričao još kad je kretala u pubertet, rekao sam joj nadam se da ćeš to prevazići. Mada fudbaleri i sportisti su u tom nekom uzrastu zanimljivi. Ako je to baš bude zanimalo, ja ću joj nači nekog levog beka, šalio sam se naravno. Ima i drugih zanimanja - rekao je pevač.

Na pitanje da li i dalje veruje u pravu ljubav, on jasno kaže da je kao mlad verovao.

- Ja sam se zbog toga oženio mlad. Nisam ja neki srcelomac, jer da jesam, ne bih se mlad oženio. Ne doživljavam sebe kao mačo muškarca. Ja čujem od mlađih da može da se naše preko društvenih mreža. Ja svoje ne vodim, pa ne znam. Te neke agencije za upoznavanje, jednom sam tamo slučajno bio na nekog priredbi i ništa mi se tu nije svidelo. Znači može da vam se desi spontano, kao u filmovima - rekao je Željko u "Premijeri".

