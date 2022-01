BIVŠA GA OPTUŽILA ZA MALTRETIRANJE, A PEVAČ NAŠAO NOVU LJUBAV? Šašić progovorio o novoj devojci: Njegove reči ŠOKIRALE SVE

Čuveni pevač Željko Šašić nedavno se našao u centru skandala kada ga je bivša devojka Katarina Lazić optužila za "psihičko maltretiranje"

foto: Kurir televizija

- Nikada nisam izjavila da je bilo nasilja. Rekla sam da sam doživljavala psihičku torturu, nikada nije bilo fizičkog nasilja. On je bio jako ljubomoran, možda zbog razlike u godinama. Kako su godine prolazile, sve je bilo evidentnije. Nas dvoje kada smo se upoznali, on je bio drugačijeg duha, drugačije je fizički izgledao. Fizički izgled je najmanje bitan, svi mi starimo, to je nebitno, ali bio je drugačiji duhom i karakterom. Nisu to bile samo uvrede. Gde god krenem bilo je 'Šta si to obukla?' - rekla je jednom prilikom Lazićeva.

foto: Kurir

Čuveni pevač u više navrata je negirao te navode, a po gradu je počelo da se šuška da ima novu devojku.

Novinari Kurir televizije proverili su direktno sa Šašićem ove navode, a on je dao zagonetan odgovor.

- A ko je to? Možda ja ne znam, podsetite me. Ništa nema po tom pitanju da se priča, sve je u redu - kaže Šašić.

