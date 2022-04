PROCURIO I KATALOG DUŠKA BANJCA! One rade za kuma Kaje Ostojić

Nakon što je Kurir objavio katalog Dušice Grabović, naša redakcija došla je u posed i fotografija koje je uhapšeni menadžer i kum Katarine Kaje Ostojić Duško Banjac slao klijentima kako bi izabrali devojke za seks.

foto: Kurir

U pitanju su uglavnom devojke koje su poznate javnosti. Među njima su voditeljke, starlete, nekadašnje rijaliti zvezde, manekenke, klaberke i već registrovane prostitutke. Prema našim saznanjima, Banjac je imao više kataloga koje je na sastancima predstavljao biznismenima iz zemlje i inostranstva, sportistima, političarima. Neke od tih devojaka su se pojavljivale i u katalogu kod Grabovićeve koji je Kurir već objavio prošle nedelje. Prema našim saznanjima, u Duškovom katalogu je preko 100 fotografija devojaka. Cena se kretala od 300 evra po satu do 2.000 evra. Sistem vrbovanja je išao preko rijaliti šou programa, preporuke, a neke od njih su i same dolazile do Banjca i tražile posao. Devojke iz kataloga su različitih profila, a uglavnom su maksimalno izoperisane, s nadograđenom kosom, u treningu i seksi.

foto: Kurir

Jedna od devojaka je od Banjca tražila da radi isključivo s ljudima islamske veroispovesti, druga isključivo bogate klijente, a treća poznate. Ima i onih koje nisu birale, već im je bilo važno da na nedeljnom nivou zarade i do 5.000 evra. U katalogu se, kako saznajemo, nalaze devojke koje su u ovoj akciji pripadnika MUP već saslušane. Devojke koje su privedene u operativnoj akciji platiće novčanu kaznu, koja će tek stići na njihovu adresu, u iznosu od 50.000 do 100.000 dinara.

foto: Kurir

U pritvoru su, pored Banjca, zadržani i njegov poslovni partner, unuk Ere Ojdanića Nikola Anđelić i Jelena Jojić. Kad je kao bomba odjeknula vest da su pali, među makroima i starletama je zavladala panika. Poslednjih dana jedni o drugima pokušavaju da poture određene informacije, a mnoge devojke na sve načine pokušavaju da saznaju ko ih je pominjao pa su njihova imena stigla do policije.

foto: Kurir

