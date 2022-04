ZORAN JE BIO VELIKA ZVEZDA, PROSLAVIO GA JE HIT JUŽNA PRUGA! Danas radi kao doktor u Švajcarskoj, a evo kako IZGLEDA! (FOTO)

Zoran Vanev svojevremeno je dotakao same zvezde hitovima "Južna pruga", a onda je brzinom svetlosti nestao sa scene. Naime, on je to učinio pošto je shvatio da estrada ipak nije "ono nešto što ga pokreće".

Mediji su prenosili kako je verovao da to nije za njega, iako ga je publika obožavala, a posebno nežniji pol.

Makedonac danas sa porodicom živi u Švajcarskoj i bavi se zdravstvenim osiguranjem. Takođe, nije mnogo promenio - zadržao je svoj mladolik izgled.

I dalje se bavi muzikom, ali ne tako aktivno, budući da nastupa i ide, kako kaže, samo tamo gde on želi. Poslednje četiri godine glavna profesija mu je nešto sasvim drugo. Kako je otkrio, diplomirao je na Fakultetu za prirodnu medicinu i postao priznati doktor prirodne medicine u Švajcarkoj.

