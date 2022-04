GRANDE AMOR! Anastasija se seli kod Gudelja u Sevilju! Pevačica i fudbaler imaju velike planove

Anastasija Ražnatović seli se u Španiju kod novog dečka Nemanje Gudelja, ekskluzivno saznaje Kurir. Popularna pevačica živeće na relaciji Sevilja-Beograd zbog toga što je fudbaleru teže da zbog obaveza prema klubu boravi u Srbiji. O planovima za budućnost mladog para svedoči blizak prijatelj.

foto: Profimedia, Damir Dervišagić

- Nemanja i Anastasija uživaju u ljubavi. Bukvalno se ne razdvajaju. On u Španiji ima kuću, u kojoj trenutno uživaju, a Nemanja bi voleo da se Tasa preseli kod njega. Izvesno je da će se to i dogoditi vrlo brzo jer ona ima tim ljudi koji joj ugovaraju nastupe i moći će iz Španije da leti na tezge po ostalim gradovima u Evropi. Ni njoj nije preka potreba da boravi u Beogradu, pa će sve poslove koje ima završavati iz Sevilje. Eto, otkako su se upoznali na jednom rođendanu kod zajedničke prijateljice, odmah su krenule varnice, njih dvoje su shvatili da ne mogu jedno bez drugog. Gudelj je odlepio za njom i ne želi da se razdvajaju - priča naš sagovornik, koji je insistirao na anonimnosti. On otkriva i da je Tasa oduševila njegove roditelje, a fudbaler će Cecu upoznati krajem maja.

foto: Nemanja Nikolić, EPA Jose Manuel Vidal

- Porodica Gudelj je upoznala Anastasiju i oduševljeni su. S druge stane, Nemanja je samo jednom bio u Beogradu otkako su započeli vezu, i to jedan dan zbog obaveza koje je imao u reprezentaciji i nije stigao da upozna Ražnatoviće i Ocokoljiće. Ali to će učiniti krajem maja, kada dolazi u prestonicu. Znam samo da obožava Cecu. Iako je odrastao u Holandiji, on je uvek na zabavama poručivao njene pesme i ona mu je jedna od omiljenih pevačica. Nije ni slutio da će mu eto ona jednog dana biti tašta. Naravno, za sada je nezvanično, ali verujte, kako stvari stoje, vrlo je izvesno da će se čuti svadbena zvona. Nemanja je porodični čovek, bez skandala i mrlje u karijeri i životu, pa nemojte da se začudite da kroz nekoliko meseci na pevačicinoj ruci vidite prsten - završava naš sagovornik.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Inače, Nemanja je u Španiji jedan od najpopularnijih sportista i u tamošnjim medijima su njih dvoje tema broj jedan. Na ulici ih zaustavljaju fanovi, a nema sumnje da će Tasa biti glavna na utakmicama. U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt s Ražnatovićevom, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke.

Još je voli Kuljić puko od ljubomore foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić Đorđe Kuljić, po svemu sudeći, ne može da preboli raskid sa Anastasijom Ražnatović. Čim je saznao za vezu njegove bivše s Nemanjom Gudeljom, nije ostao ravnodušan. S drugaricama je komentarisao napise u medijima, navodi naš sagovornik. - Nije mu bilo svejedno kad je iz medija saznao da je njegova bivša devojka ponovo srećna u ljubavi. Priča on njenim drugaricama da joj želi sve najbolje, ali nije očekivao da će se smuvati s jednim od najboljih sportista. Krivo mu je, ali izdržaće. Zasmetalo mu je to što je on sad u medijima predstavljen kao neko ko prati Duška Banjca na mrežama - priča Kuljićeva drugarica.

Zdrav život Porodica Gudelj uspešna u sportu foto: Printscreen, Damir Dervišagić Porodica Gudelj poštovana je i cenjena u Holandiji. Nebojša Gudelj je nekada igrao za NAC Bredu i Spartu iz Roterdama, doskoro je bio trener NAC Brede, njegov mlađi sin Dragiša takođe nosi dres Orlića i igra za juniore NAC Brede, a ćerka Vanja je uplovila u teniserske vode i trenira pod budnim okom nekada velike šampionke, Belgijanke Kim Klajsters. Majka je domaćica i stub porodice Gudelj.

Ljiljana Stanišić

