18 GODINA NIJE BIO U NJENOM ŽIVOTU! Toma Zdravković ima ćerku iz PRVOG BRAKA, živi van Srbije, a evo kako ona izgleda!

Legendarni pevač Toma Zdravković nekada je bio u braku sa Olgicom sa kojom ima ćerku Žaklinu, a malo ko zna kako ona izgleda.

Ona danas živi u Holandiji i ima dva sina, a iako ne viđa svog polubrata i Tominu udovicu, sa njima je u dobrim odnosima. Žaklina u Srbiju dolazi kada učestvuje u manifestacijama vezanim za život i delo svog pokojnog oca, a inače se drži daleko od očiju javnosti.

05:58 ĆERKA TOME ZDRAVKOVIĆA POSLE MNOGO GODINA NA OČEVOM GROBU Tata je hteo da se OPRAVDA za sve, s 18 godina sam odlučila da ga VIDIM

- Živela sam jedan period mog života, kratak, sa njim i kad je umro bila sam jako, jako tužna. Živiš sa činjenicom da je on deo tebe, da postoji u meni, u mom bratu, u pesmama, u drugim ljudima kojima je dao lepa osećanja - rekla je ona svojevremeno.

- Tata je želeo sve da mi nadoknadi naše izgubljeno vreme, ali mi je drago što sam imala priliku da živim sa njim! Pamtim ga kao divnu osobu, romantičnog, tvrdoglavog, emotivnog! Kad je želeo da uspe, nije bilo mogućnosti da ga neko zaustavi! Kao otac, mi smo imali izgubljeno vreme, morali smo da nadoknadimo izgubljeno vreme, on mi je povlađivao, mogla sam sve da radim. Hteo je da se opravda za sve što nismo imali! Ja sam odrasla u Puli, on je dolazio na koncerte i zadnji put sam ga videla sa 5 i po godina i sve do 17 godina ja ga nisam videla. Onda sam odlučila sa 18 godina da vidim tatu, došla i ostala! On nakon toliko godina živi u ljudima - rekla je Žaklina.

Kako se dalje navodi, Tomina ćerka je istakla i da voli očevu muziku, te da je najjači utisak na nju ostavila pesma "Kiša je padala".

Toma je imao dvoje dece, ćerku Žaklinu i sina Aleksandra. Ćerku Žaklinu je Toma dobio iz braka sa Olgicom.

Olgica i Toma venčali su se 1963. godine, a ubrzo potom se i razveli. Žaklina je prvo Tomino dete, a danas živi u Holandiji. Ona je danas mama dvojice dečaka, a za Srbiju je vežu uspomene na čuvenog oca, iako ne dolazi često.

