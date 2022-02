BIO SAM ROKER SA DUGOM KOSOM Nemanja Nikolić otkrio zbog koga je promenio žanr NISAM ZNAO NIJEDNU NARODNU PESMU, SEM NJEGOVIH 11

Posle duže medijske i muzičke pauze, naš današnji gost objavio je novu pesmu koja je već osvojila srca publike. Mnogi su se s pravom pitali zašto ga dugo nema u javnosti, a on je izgleda baš čekao "Rane moje" ili su one čekale njega. Kažu kvalitetna, emotivna, prava kafanska pesma koja će se tek pevati i tražiti u kafanama. I upravo o to je za emisiju Puls Srbije govorio pevač Nemanja Nikolić.

- Što se tiče albuma imao sam 2005. i 2006. godine, a posle toga sam samo singlove plasirao u javnost. Nisam ni imao razloga, a i košta. Jedan album sa 10 kvalitetnih pesama, da se ekranizuje, izuzetno košta. Ima bezbroj komentara i da podseća na Tomu Zdravkovića. Neki su rekli da sam Toma Zdravković sa Ali ekspresa. Nikad se nisam upoređivao, jedan je Toma, svi su blede kopije. Žao mi je što nisam živeo u njegovo vreme. Ja sam i počeo da pevam narodnu muziku zahvaljujući njemu. Bio sam roker sa dugom kosom i od narodnjaka sam samo znao 11 pesama Tome Zdravkovića - rekao je Nemanja NIkolić za Puls Srbije na Kurir televiziju.

Podsetimo, Nemanja Nikolić je završio je srednju Medicinsku školu, a pevanjem je počeo da se bavi kada je imao deset godina. 2004. godine je učestvovao u muzičkom šou Zvezde Granda i došao je do finala. Za prvo mesto se takmičio sa Tanjom Savić, Slavicom Ćukteraš, Banetom Mojićevićem, Darkom Filipovićem i Stevanom Anđelkovićem. Oni su kasnije nastavili i privatno da se druže, a zajedno su otpevali pesmu „Blizina“ sa pokojnim pevačem Šabanom Bajramovićem. Trebali su da je izvedu na Beoviziji 2006. godine, ali su, zbog lošeg zdravstvenog stanja pevača, odustali. 2014. godine su zajedno nastupili u emisiji „Tvoje lice zvuči poznato“ gde su kolegi Banetu Mojićeviću pomogli u imitaciji tinejdžerske zvezde Džastina Bibera.

