ESTRADA SE TRESE OD BRUTALNIH REČI ZOKE MARKOVIĆ: Ilić je brend, Martu bih u d*pe ljubila zbog ovog! Ovu pevačicu je BAŠ OCRNILA

Pevačica Zorica Marković poznata je po tome što bez dlake na jeziku govori sve što misli.

Sada je otvorila dušu za Svet o svojim kolegama sa estrade, a mnogima se njene reči neće dopasti.

Jesi li ti čula zašto je Ceca raskinula sa Bogdanom?

- Život je tako kratak i žalim što nisam bila sa ljudima sa kojima su me povezi- vali, a mogla sam. Život prođe i što ne bi bio srećan? Nebitna je razlika u godinama ili bilo šta drugo što se nekom ili negde ne uklapa. Mi smo nesrećna nacija zbog takvih pogleda na život. Ceca izgleda do jaja, kao bomba, on lep. Ona dugo nije prikazala izabranika javnosti. Delovali su mi lepo, srećno, zaljubljeno. To što se sada desilo, nije ništa spektakularno. Ne možeš da budeš sa Cecom, a ideš sa drugaricom da grickaš kokice u bioskopu. Moraš da gledaš kako se ponašaš, da poštuješ to sa kim si. Ceki ne prašta ni najmanju sitnicu. Pa, ni ja ne bih. Verujem da se završilo ruka ruci, može kafa, ali to je to oko veze. Ako je pogrešio, dobio je šta je zaslužio. Kraljica uživa, kupa se na Maldivima, a ti grickaj kokice i semenke.

Anastasija je raskinula sa dečkom Đorđem Kuljićem u isto vreme.

To je život. U sekundi se pro- mene stvari, nabolje ili gore. Normalno je da se ljudi spajaju ili raskidaju. Bili su prelep par. Besprekorno je dete, anđeo na estradi. Otako znam za nju, vidiš finu, normalnu devojku, sa lepim pesmama. Jedinstvena je. Ona mi je broj jedan po pevanju, kulturi, ponašanju. Vidiš pošteno, neiskvareno stvorenje. Meni je žao ako su raskinuli, ali boli je uvo, život ide dalje. Oko nje će tek da se lome muškarci.

Popović je krenuo sa nekretninama, Brena pokreće proizvodnju čarapa. Kako to komentarišete?

"Brena jeste za čarape na kraju balade. Duge noge za igranje i plakanje. Nek se igra sa tim. Još samo da smisli suknje sa resicama i super. Ako me razumeš."

Šta to znači?

- Baš to što sam ti rekla, ko razume, shvatiće. A što se tiče Popovića, skidam kapu. On je uvek bio fer, korektan, nikad ništa nije prekršio i ja to poštujem. On ima mozak za sve. Objašnjavao mi je gde šta pravi. Ja sam brdsko dete, pa mi se to nije svidelo na Bežanijskoj kosi, ovde kod mene u Mudendorfu, odnosno Jajincima, bila je jedna baba sa kozama, pa ja tu uživam, ja volim prirodu, životinje, ne vidim se u gužvi. Marta Savić je prepametna, u dupe bih je poljubila! Ona živi život punim plućima. To je život. Provodi se, sunča, ma svaka čast!

Dobiće za zeta Frana iz Zadruge?

- Nema ništa od toga, klinci sad uživaju. Elena je pametna, uopšte nije glupa, ovo je možda neka avantura. Marta je tu, sve drži pod kontrolom. Nevezano za njega i cele te priče, jebote, ja stvarala za dva sina, dve snaje, da budemo u istom dvorištu, ali svako ima svoj deo. Ja sam imala sreće, ali dobre snajke se baš teško nalaze u današnje vreme. Pričamo o estradi, kad imaš žensku decu, stvaraš, radiš i dođe neki mudonja, uvali se i uživa. Ima sad lovaca sa obe strane, ladi jaja i zajebava te.

I Viki je bila u Dubaiju kao uspešan preduzetnik. I ona je u biznisu sa Beogradom na vodi?

- Danas ako nemaš stan u Beogradu na vodi, onda si ništa, sad svi treba da se selimo tamo? Jao, čast izuzecima, ali ajde, bre, to je sad kao prestiž. To je bolesno trkanje, ja sam mogla da biram gde ću, ali meni su lepi moji Jajinci. Šta ću tamo na kuli da mi se obrće u glavi od visine i svega? Taj prestiž ne razumem, večito takmičenje. Ako je Viki uspešan preduzetnik, ja sam me- nadžerka prestižnog hotela... Kompleksi. Ja znam ozbiljne agencije koje prodaju stanove, sad će Viki da prodaje! Ajde, bre! Treba nekom da bude krivo što ona radi! Uh, jaka stvar. Prodaja stanova uz njen lik i delo ne ide nikako. Ako i rade neki biznis, to vodi Taške, ona je smešna.

U istom naselju su i Jana i Đani.

Jana radi sto godina, zarađuje, možda su hteli na vreme da ulože pare, pa kad se umore od rada, ako hoće da izdaju, što da ne. Imaju top-kuću i u Jajincima i ko zna gde sve ne. Verujem da im je to za stare dane, ako se ne uvali neki zet mudonja. Imaju i vilu na Dedinju. Đani je kralj, što se mene tiče, može gde hoće da živi. Ništa mi ne smeta. Viki neka bude srećna i neka kupi još pet stanova, ali nije ona za tamo. I čemu mahanje, šta je poenta?

Miroslav Ilić je najavio krivičnu tužbu protiv Mirjane Antonović, zabra- njuje joj da ga spominje. Šta misliš zašto?

- On je brend, trebalo je ranije da se seti toga. Ne šalim se. Ima pravo na to. Je l' može da te natera neko da budeš sa nekim sa kim nećeš? Ta Mirjana je htela da bude sa nekim ko je popularan, ulovila Miroslava, navodno, i uz pomoć drugarica, sad kao isteruje neku pravdu. Našla i da drka čoveka u nekim poznim godinama. Poznavajući Miroslava, da je sve to išlo normalnim tokom, on bi to rešio u kratkom postupku, na normalan način i imao bi sa sinom, ako je njegov, neki normalan odnos. Pogrešno mi je sve ovo u šta se sve pretvorilo. Ja iz inata posle svega ne bih radila taj DNK, posle ovoga što sam površno ispratila. I meni bi proradio inat. Stvarno su pisali po njemu.

