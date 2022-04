PREŠLI SMO GRANICU! Đorđe David progovorio o OKRŠAJU sa Milijem u Zvezdama Granda: POPOVIĆ nam je održao lekciju!

Kao bomba odjeknula je vest da je na snimanju nove epizode "Zvezde Granda" došlo do fizičkog obračuna između Đorđa Davida i Aleksandra Milića Milija.

Roker Đorđe David oglasio se sada i otkrio detalje incidenta.

- Došlo je do većeg verbalnog sukoba između Milija i mene u "Zvezdama Granda". Sve je počelo kada me je on uvredio, a ja sam mu uzvratio. Došli smo u 7. krug takmičenja, rade emocije, imamo različit pogled kada je pravda u pitanju i onda tu dolazi do nesuglasica. Možda je ovaj sukob malo prešao granice. Ali tako je u "Zvezdama Granda", svi pokleknemo, dolazi do svađe između svih nas. Bio sam u sukobi i sa Cecom i sa Anom, pa i sa Viki koja mi je omiljen - istakao je David, a onda otkrio da je Saša Popovićsmirio strasti u studiju.

- Nakon incidenta Saša Popović nam je očitao lekciju. Rekao nam je šta sme, a šta se ne sme. Prosto, posvađali smo se oko kandidata i različitog poimanja pravde, možda je neko naš okršaj video dramatičnije nego što je zapravo bio - rekao je Đorđe David za "Blic".

Da podsetimo, kako se pisalo, Đorđe David i Aleksandar Milić Mili navodno su prvo ušli u verbalni okršaj, a onda je, prema rečima izvora za medije, sukob postao ozbiljniji.

- Jedi g***a - vikao je David Miliju, posle čega je kompozitor, kako je tvrdio izvor za "Blic", krenuo da ga udari pesnicom, ali je obezbeđenje sprečilo da dođe do većeg incidenta, kao i Saša Popović, koji je uleteo u gužvu da smiri strasti.

