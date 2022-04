NE PRIKLANJAM SE POMODARSTVU: Jelena Bačić Alimpić otkrila kako provodi Vaskrs, pa priznala vraća li se na TV

Spisateljica Jelena Bačić Alimpić istakla je da poštuje tradiciju i da će praznik provesti u krugu porodice.

Ona je u intervjuu otkrila kakve običaje poštuje.

Da li poštujete vaskršnje običaje i kako ćete ove godine provesti Vaskrs?

- Naravno i veoma im se radujem, jer je to prilika da svi budemo na okupu. Jedino što ove godine moja ćerka neće biti sa nama, jer studira u inostranstvu, ali će biti sa nama u mislima. Biću sa sinom, snajkom, suprugom, porodica će biti na okupu.

Kako izgleda Vaš ritual farbanja jaja?

- Ne priklanjam se ovim pomodarstvima, dakle farbam ih na tradicionalan način, u lukovici i u bojama. Obavezno prva dva crvena jaja koja ofarbam, jedno ostavljam u stanu do narednog Vaskrsa, a drugo nosim u vikendicu, koje takođe ostaje do narednog Vaskrsa, jer mi je i to kuća. Staro jaje prvog dana Vaskrsa bacam iza kuće. Te običaje poštujem i nekako najviše volim jaje u crvenoj boji, pošto crvena boja simbolizuje Hristovu krv i nekako su mi ti običaji najlepši. Možda sam ja starog kova, ali sad ova srebrna, zlatna i ne znam još kakva jaja, sve je to lepo i vrlo dekorativno, ali ja sam pristalica tradicije, kako se nekad radilo, tako radim ja danas.

Koja draga uspomena Vas veže za Vaskrs?

- Imam, kod bake i deke koji odavno nisu živi. Traženje poklona u dvorištu koje zeka donese, a oni sakriju. To su mi lepe uspomene vezane za hrišćanske praznike.

Povukli ste sa malih ekrana, da li ste se nekada pokajali zbog te odluke?

- Nikada, ni u jednom momentu. Volim da gostujem kod mojih kolega, zato što vidim neke drage ljude koji mi nedostaju, ali televizija kao televizija mi zaista ne nedostaje. Kad god me pozovu trudim se da izađem u susret i gostujem u emisiji i to činim vrlo rado. Zaista nemam želju da se vratim na male ekrane.

