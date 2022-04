PRILAZI MI KAO DEKLARISANA ROBA: Jovana Jeremić otkrila šta joj radi oženjeni muškarcu koji se nameračio na nju!

Jovana Jeremić otkrila je sa kakvim problemom se suočavaju razvedene žene.

Koju vrstu nepoštovanja najteže podnosiš? - upitala je Sanja, Jovanu Jeremić.

- Baš imam odgovor na to pitanje! To je kada oženjeni muškarac priđe slobodnoj razvedenoj ženi sa nečasnom namerom. Konkretno, on je oženjen, ima ženu i laže da je u formalnom braku, da je to samo zbog dece i imovine i prilazi razvedenoj ženi kao da je deklasirana roba. Posle razvoda sam to iskusila - počela je Jeremićeva.

foto: Printscreen/Premijera

- Pobeći od oženjenog muškarca koji te namerači je pakao. Jedan je bio toliko uporna, a ja sam na Vocap stavila status ''Molim oženjene muškarce da mi ne šalju ljubavne poruke, jer ću u suprotnom pomoć potražiti od njihovih žena!'' Niko mi se od tad nije javio - zaključila je Jovana Jeremić.

- Kad su se meni udvarali oženjeni muškarci, obično sam imala intervenciju. On bude čista desetka, pametan, dughovit, a imaš manu jer si oženjen. On kaže 'Pa kakve veze ima?', doduše i nema veze, ali problem je jer sam ja malo čudna, posesivna, i dogodiće mi se u tri ujutru da okrenem telefonom tvoju ženu da vidim gde mi je dečko - priča Aleksandra Janković.

foto: Printscreen/Pink TV

kurir.rs

Bonus video:

00:27 Nada Topčagić i Jovana Jeremić napravile lom u kafani