ŠARLATAN! DARKO LAZIĆ PRIČAO DA MENJA ŽIVOT IZ KORENA! Pevač posle 2 nedelje pao na ALKO I DROGA testu, opet UGROŽAVA ŽIVOTE

Darko Lazić ponovo je napravio prekršaj rano jutros kada su ga presretači zaustavili na auto-putu kod Sava centra gde je vozio 117 kilometara na sat gde je ograničenje 80.

Kako saznajemo, Laziću je izmereno 0,91 promila alkohola, a bio je pozitivan i na kokain na droga testu. Osim toga utvrđeno je da je vozio bez vozačke dozvole koja mu je oduzeta u decembru 2013. godine.

Iako je pre manje od dve nedelje za Kurir govorio da menja život iz korena, to očigledno nije primenio u praksi, već je samo posle nekoliko dana uhvaćen je sa drogom i alkoholom u krvi.

Naime, on se tada vratio u teretanu i istakao da je spreman da se vrati u top formu i započne nov i zdrav život.

04:18 Darko Lazić doneo drastičnu odluku: Rešio da promeni život iz korena

- U početku me je bolelo i rame i noga, ali uz pomoć dobrog trenera sve to brzo prođe. Najveći izazov je kada treniram noge, jer me ona boli najviše. Juče sam na traci i pokušao da trčim i video sam da mogu. Tri godine nisam potrčao i sada sam shvatio da mogu. Mislim da će to biti sve dobro, imam veliku podršku. Nisam smeo da potrčim, jer nisam znao šta će se desiti. Trebalo bi da operišem rame, ali mi za sada to ne smeta, tako da, bože moj, ako baš bude bilo potrebno - govorio je Lazić.

On je tada govorio i da se oseća bolje nego ikad.

- Bio sam se umrtvio tokom ove tri godine da me je bilo jako teško naterati da krenem. Sada se osećam zdravo, toliko manje spavam, sav sam hiperakrtivan, pun sam snage i drugi čovek sam. Treniram svakog dana i osećam se odlično - istakao je Lazić.

- Zadnjih mesec dana počela je ishrana da se menja. Počeo sam da vodim računa, kako sam pojačao treningde više jedem i više sam gladan i da ne bi doščlo do onoga da se ponovo ugojim vodim računa šta jedem - pričao je Darko Lazić.

Pevač je otkrio da ga veoma nervira kada se javnost bavi njegovim životom i da je na privatnom planu sve u najboljem redu. Međutim, folker se nije "opametio", već je nastavio po starom, te i dalje dovodi u opasnost tuđe živote, kao i svoj.

Bonus video:

00:33 PRIVEDEN PEVAČ DARKO LAZIĆ: Divljao na auto-putu 117 na sat