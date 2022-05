SEKA ALESKIĆ ISKRENA KAO NIKAD! Nisam srećna kad pevam "Zakuni se u kurvu"!

Seka Aleksić ponovo je zadala domaći zadatak estradi novim albumom "Bioskop" sa kojeg su gotovo sve pesme uveliko u trendingu na Jutjubu. Pevačica radi punom parom i u intervjuu za Kurir otkriva kako sve postiže, da bude majka, influeserka, supruga, voditeljka, ali i zašto odbija da peva pesmu "Zakuni se u kurvu".

Još jedan album si uspešno završila. Zašto "Bioskop"?

- To je bilo najzvučnije na albumu. Marina Tucaković je pre tri godine napisala Bioskop, Paralelu i Poziv u Pomoć. Nisam želela da se album zove "Poziv u pomoć" iako je to bio radni naziv, Bioskop mi je najlepše zvučalo. Spot smo snimili u Bioskopu i sada se radi na velikoj promociji koja će takođe da bude u Bioskopu.

Marina Tucaković je radila na ovom projektu, kako je izgledala ta saradnja s obzirom na okolnosti i teške trenutke kroz koje je tada prolazila zbog bolesti?

- Naravno! Čule smo se telefonom. Ona je uveliko tada prčala o njenoj situaciji, bolesti. Pitala sam je da li može da uradi za mene nekoliko tekstova, da bih volela. Imale smo neku pauzu u saradnji nekoliko godina i rekla sam joj da bih volela da obnovimo. Pristala je sa zadovoljstvom. Poslala sam melodije koje je napravio Bojan Vasić i ona je za sedam dana napisala tekstove i poslala mi nazad. Iz pesme "Poziv u pomoć" sam želela da promenim reči trnjce i žmarce, jer mi je smetalo, a ona kaže: "Ne, nikako, sve možeš da menaš to ne dam, to mi je najveća fora u pesmi". Ostala mi je lepa uspomena, divno iskustvo. Marina je žena koja je u mojoj karijeri napisala baš velike hitove koji se i dan danas pevaju. Sigurna sam da će i ove pesme da postanu pravi hitovi.

Koliko se ovaj album razlikuje od svega sto si do sada radila?

- Po tome što je najduže rađen, tri godine. Bila sam trudna, Jovan je bio u stomaku kada sam pevala neke pesme. Pesma "Luda glava" je urađena tik pred izbacivanje albuma. Dala sam šansu mladim saradnicima iz Beča i nisam se pokajala jer je pesma fenomenalna i ušla je trending. Srećna sam zbog njih jer su tek na početku i verujem da će tek kao autori da se pokažu.

Da li se isplati izdavati album?

- Nikad nisam razmišljala na taj način kao umetnik koji se bavi muzikom. Verovatno se ne isplati u tom smislu, ali mi imamo svoje nastupe koncerte i digitalne platforme gde svi zarađujemo. Sigurno da se nekad isplati. Svako nije ulaganje samo snimiti pesmu i platiti autorima tu je sve što ide uz to - fotografisanje, snimanje ima mnogo troškova. Smatram da ljudi koji me prate zaslužuju da slušaju dobu i kvalitetnu muziku i ne gledam na to koliko sam uložila i da li će mi se i koliko vratiti.

Koja pesma ti je omiljena?

- Rana i Bioskop. One će najbolje da prođu na albumu.

Šta ti najteže pada u poslu?

- Putovanja avionom i nespavanje. Sada mi je teško kada sam tri dana odsutna od kuće i kad nisam sa decom.

Kako znaš da će neka pesma proći kod publike? Da li si ikad pogrešila u proceni i kod koje numere?

- Sve pesme koje su se meni dopale one nisu bile mega hit. Moj suprug je uvek bolje znao da odabere, kao i moji saradnici. Ja sam osoba koja gleda kompletno album, da se sve uklopi i da se ljudima dopadne. Birati pesme nije lako, jer ja to prezentujem ljudima i velika je odgovornost. Posebno sad kad sam postala majka vodim računa šta pevam. Pesmu "Zakuni se u kurvu" nisam želela u životu da pevam i to je bila borba sa Sašom Lazićem da je otpevam, pa sam na kraju snimila, ali i dan danas je ne pevam sa takvim žarom i nisam srećna.

Da li su vaša deca svesna ko im je majka?

- Jakov je vrlo svestan ko mu je mama, čak i Jovan, iako ima dve i po godine. Jakovu je malo čudno kada mi ljudi priđu da se fotografišu, pa mu ja objašnjavam zašto je to tako. Jovan kad god čuje neku pesmu na televiziji misli da sve peva njegova mama.

Nema drugo zanimanje Ja sam samo pevačica! Postala si i voditeljka, domaćica, supruga, influenserka, sva zanimanja si probala. Šta bi još volela da upišeš u svoju biografiju? - Molim vas da ostanemo na tome da sam pevačica. Influenserkom su me napravili drugi, voditeljkom takođe. Ja bih to sve nazvala svojim izletom, nekako se ne vidim u drugim zanimanjima osim u muzici. To što je vezano i za društvene mreže je nametnutno i svako ko ima malo više pratilaca i ko reklamira nešto nazivaju ga influnserom, ali ja to ne bih tako kategorizoavala. Drago mi je da se ljudima dopada i da ja to radim na pravi način.

Ljiljana Stanišić

