IZGUBILA SAM KOMPLETNU PORODICU, ALI REŠILA JEDNO: Izvornika Milošević otkrila čemu se okrenula, našla svoju SREĆU

Pevačica Izvorinka Milošević otvorila je dušu o svom privatnom životu.

Izvorinka je otkrila kakva je njena porodica i kada je bila najsrećnija i najzadovoljnija u životu.

- To je stvar ličnosti. Ja sam odlučila da budem uvek srećna. Neću da budem nesrećna. Izgubila sam kompletnu porodicu. Ostao je samo David (sin), Maksim (unuk). Imam divnu snaju. Nemam nikog iz prošlosti, ali zato budućnost. Odlučila sam da budem srećna, a to je jako važno. Ako si odlučio, bićeš srećan - rekla je Izvorinka u emisiji "Magazin IN".

- Neću da imenujem koleginicu, videla sam jednom da je presrećna, pitala sam je kako se to desilo, rekla je da je samo odlučila da bude srećna - ispričala je Tamara Milutinović.

