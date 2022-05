ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Slatkica opet zlostavljala saradnike, Ćelavi ucenjuje Veliku!

Zdravo, dragi moji, protekla nedelja bila je više nego uzbudljiva i svašta nešto se dogodilo, doduše više iza scene nego u javnosti, tako da sam spremna da s vama podelim nove tračeve.

Počeću od Slatkice, koja je opet zlostavljala svoje zaposlene, histerisala i glumila veliku zvezdu. Nije da je to neka novost kad je ona u pitanju, ali ovaj put takvo ponašanje joj nije pošlo za rukom. Pobesnela je zato što nije dobila neophodne izveštaje pred neki sastanak, pa je pred svima kinjila i omalovažavala svoju saradnicu, govoreći joj da je glupa i nesposobna, pretila joj je i otkazom. Toliko je scena bila neprijatna da su ostali, njih desetak, odlučili da prekinu njenu tiradu i upozorili je da prestane ili će svi kolektivno dati otkaz, a zapretili su i da će ispričati medijima sve o njenom "lepom ponašanju". Tad je skočila i izletela iz prostorije, a tek nakon nekoliko dana je ponovo došla na posao, s tim što je bila vrlo fina i ljubazna prema svima. Izgleda da je shvatila da više ne može da se ponaša kako joj padne na pamet i da će morati da povuče ručnu.

Druga priča tiče se Ćelavog. Znate već da je on tatamata što se tiče saradnje s najvećim imenima sa estrade i da zna mnoge tajne, ali da ih nipošto ne otkriva. Tako je bilo doskoro, ali je počeo da odaje najcrnje detalje o Velikoj, a pričao ih je jednom njenom kolegi. Naravno, znao je da će ona sve to čuti i da će odmah reagovati. Tako je i bilo. Pozvala je Ćelavog i odmah počela da sipa pretnje kako će ga uništiti i slično, a on joj je nonšalantno rekao da će prestati da je kanali kad mu bude isplatila pare koje mu duguje već godinama za jedan projekat koji joj je uradio. Stvar je u tome da Ćelavi dosad nije smeo da joj pomene taj dug, ali je shvatio da je vreme Velike prošlo i da ide ka sunovratu, pa je shvatio da treba da se naplati dok još može.

Čula sam i da je Princeza jako loše, njeno zdravstveno stanje je ozbiljno i već mesecima se leči. Čak ni bliskim saradnicima ne otkriva pravu dijagnozu, ali jasno je o čemu se radi.

Za kraj sam vam ostavila jedan sočan trač, radi se o Patuljku. Moj izvor mi javlja da je napravila neki pičvajz u selu gde živi poslednjih godina. Već duže vreme je u sukobu s jednom komišinicom, koju je na kraju prebila, a ova je zvala policiju pa Patuljku sad sledi krivična prijava.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

