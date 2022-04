ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Razbacani ima neobične fetiše, Gazdarica OSTAVILA muža!

Zdravo drage moje abronoše. Najpre želim da vam čestitam praznike i poželim sve najlepše. Iako su za većinu vas, prethodni dani bili neradni, ja sam radila punom parom.

Pričaćemo danas o Razbacanom koji ima neobične fetiše. Osim što preferira i muški i ženski pol, on obožava trudnice, a to sam saznala tako što je spopadao moju trudnu prijateljicu. Iako se znaju samo površno, preko zajedničkih prijatelja, Razbacani joj je slao svoje nage fotografije i tražio da se vide nasamo. Kada mu je objasnila da je udata i da ima stomak do zuba, poručio joj je da ne mora niko da zna za njihovu aferu. Zauzvrat, on će njoj preko svojih posrednika, prijatelja i veza koje ima po gradu, obezbediti sve što joj bude trebalo u budućnosti.

Naravno da ga je žena oduvala i brutalno izvređala, a kada mu je pripretila medijima, povukao se u mišju rupu. Inače, ovo nije prvi put da Razbacani šalje lascivne poruke bremenitim ženama. Jedna ptičica mi je rekla da je dobijala poruke od njega kada se ugojila nekoliko kilograma. On joj se tada javio i pitao da li je trudna i bio je razočaran kad je saznao da nije.

Da li ste znali da je mlada Gazdarica nedavno ostavila svog muža? Iako glume savršen brak, u svojoj velelepnoj vili, ona više nije mogla da podnese njegovo drogiranje, pa je izašla iz kuće. Nekoliko dana je spavala kod porodičnog prijatelja, koji je uz pomoć mladoženjinih roditelja činio sve da ih pomiri. Nudili su joj sve moguće, zlato, putovanja, novac, samo da se vrati kući, a Muž je plakao i molio je da mu oprosti. Obećao je da će da batali poroke, pa mu je dala drugu šansu. Sada izlazi svuda sa njim, kontroliše ga, a jednom nedeljno ide na testiranje na opijate.

Njegovi roditelji su joj zbog toga nedavno uplatili letovanje na Maldivima na koje sa Mužem uskoro ide, a oni su se ponudili da im čuvaju dete. Dobila je i preskupu zlatnu ogrlicu, a po gradu se priča i da će da unajme pratnju za naslednika koji će ga kontrolisati.

Da li sam vam pričala o Kosmatom glumcu koji je pre nekoliko godina krio marihuanu tamo gde sunce ne sija? Još uvek nije bio popularan, pokušavao je da se proslavi i blejao je po kraju sa ortacima. Kad kažem blejao, mislim na ispijanje piva i konzumiranje marihuane. Jednom prilikom ih je zaustavila interventna i pretresala, a njemu su pronašli travu u anusu. Dobro ste pročitali. To bi bilo to drage moje. Čitamo se i sledeće nedelje.

foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

03:35 Tamara Milutinović o sukobu sa Teodorom Džehverović