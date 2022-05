KLONIM SE BIDERMAJERA, BRAKA MI JE DOSTA ZA TRI ŽIVOTA! Maja Marijana priznala čime bi jedino MUŠKARAC mogao da je PRIVUČE

Saša Popović i Suzana Jovanović juče su u jednom prestoničkom restoranu organizovali venčanje svom sinu Danijelu, a naša ekipa je na tom događaju srela i pevačicu Maju Marijanu, koja je istakla da je bez obzira na dugogodišnje prijateljstvo sa Sašom i Suzanom ona ipak došla sa mladine strane.

Maja je iskreno priznala da joj bidermajeri sami padaju u ruke i da planira da ih se kloni jer joj je dosta braka i za tri života.

- Nikada nisam skakala da uhvatim bidermajer, nekako mi je uvek sam padao u ruke, to je znak da treba da ih se klonim. Meni je braka dosta, za tri života. Mladencima sam pripremila poklon po starim srpskim običajima, spakovala sam novac u kovertu, pa onda sami mogu da kupe šta im treba. Poželeću im poštovanje, poverenje, nezavisnost, što je najvažnije i da imaju puno dece. Mladu sam upoznala mnogo pre venčanja, zbog nje sam ja najlepše našminkana u "Grandu", ja sam sa mladine strane danas ovde - započela je Marijana, koja je otkrila i da je sarađivala sa Suzaninim sinom:

- Baš sam razmišljala o tome sa čije sam stane dok sam dolazila i shvatila da sam sa njene strane bez obvzira što joj poznajem svekra i svekrvu godinama. Danijela znam od kada je bio mali, radio mi je pesmu, miks mastering mi je radio i najbolji je u tome. Došla sam sama jer sam ja sama sebi dovoljna i ne treba mi niko da ugrožava moju auru. Muškarci mi ne prilaze na proslavama, ne smeju, ma kakvog uspeha se plaše, ko zna čega se oni plaše. Nema ni potrebe da mi se udvaraju, nema ništa novo što bi neko rekao, sve to sam već čula. Više ne može da me osvoji ni jedan muškarac rečima, do sada su svi pričali, sada gledam samo dela - zaključila je pevačica.

