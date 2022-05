DOSTA JE GOLOTINJE, MORALA JE DA NAM SE DESI KONSTRAKTA Pevačica o srpskoj predstavnici na Evroviziji: Objasnila je neke stvari!

Pevačica Maja Marijana prokomentarisala je Konstraktu i pesmu koja će nas ove godine predstavljati na izboru za pesmu Evrovizije i tom prilikom iznela svoje mišljenje o poruci koju ova pesma nosi.

- Ja sam oduševljena tom pojavom i oduševljena sam tom pesmom, to je jednostavno morao da se desi takav trenutak, da neko dođe i da nam objasni neke stvari. Došla, objasnila i otišla... Kada čuješ tu pesmu shvatiš šta je pisac hteo reći, tako da umetnica svakako da mora biti zdrava, da apsolutno ne treba ni da bude gola i baš sam srećna što su ljudi na pravi način razumeli tu pesmu - rekla je Maja u emisiji "Grand news" i dodala:

- Ja mislim da će ta golotinja stalno da defiluje i kad gledam po Instagramu non-stop mi udara u oči. Možda u nekom trenutku dođe malo do zasićenja, ali mislim da to nikada neće splasnuti. Meni to nikada nije bilo bitno, valjda zato što imam i druge stvari koje mogu da pokažem i čime raspolažem, ali svako gleda ono što mu oku i mozgu prija.

